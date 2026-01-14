對川普喊「戀童癖保護者」 福特工人遭停職

我的頻道

記者胡玉立／即時報導
川普總統13日參觀密西根州迪爾本的福特汽車卡車廠，右為福特汽車執行長法利。(路透)
川普總統13日參觀密西根州卡車工廠時，福特汽車公司一名員工對川普嘲諷大喊「戀童癖保護者」，並兩度向樓下對他喊話的人做出「F—你的」口型。發布至網路的影片顯示，川普一邊繼續向前走、一邊向這名員工豎起中指回敬；後來還揮了揮手。事發後，福特公司將這位名叫薩布拉(T.J. Sabula)的生產線工人停職。

華爾街日報報導，此停職事件再次提醒世人，職場言論自由是受到限制的。現年40歲的薩布拉向華盛頓郵報記者表示，當時他距離川普約60呎，他向川普大喊「戀童癖保護者」，意指川普對(已故淫魔富豪)艾普斯坦(Jeffrey Epstein)案的處理方式；他對自己的行為「完全不後悔」。

白宮發言人張振熙(Steven Cheung)認為，川普對此事件的回應很恰當；他評論指出，「一個瘋子在極度憤怒中瘋狂咒罵，總統做出了恰當且明確的回應。」

14日，薩布拉的臉書個人專頁頭像換成一張川普豎中指照片，內頁還有之前他轉貼的一些反川普政治漫畫。投票紀錄顯示，薩布拉在底特律登記選民資格，但沒有參加2024年選舉投票。

對川普大喊「戀童癖保護者」而遭到福特汽車停職處分的工人薩布拉(T.J. Sabu...
對川普大喊「戀童癖保護者」而遭到福特汽車停職處分的工人薩布拉(T.J. Sabula)，有人立即在網路上為他發起募款。(取自GoFundMe網頁)

代表底特律附近選區的民主黨聯邦眾議員丁格爾(Debbie Dingell)表示，她已和薩布拉交談過，「他很慌張，擔心家人安全。我希望公司不會解僱他。」丁格爾還表示，政治人物在工廠遭員工嘲諷的事件時有所聞，她呼籲「大家深呼吸冷靜一下。」

福特公司拒絕就薩布拉的去留發表評論。該公司發言人表示，川普參觀公司的活動很成功，「尊重是我們的核心價值之一，我們絕不容忍任何人在我們工廠發表如此不當言論。」

薩布拉是汽車工人聯合會(UAW)成員，該工會聲明表示：「他相信言論自由，我們完全擁護此原則，我們將與會員站在一起，保護他們在工作中的言論自由。」該工會在X平台發表聲明道：「任何人都不應以粗俗語言或行為對待工人，包括美國總統在內。」

此事件發生後，當晚就有人在網路上為被停職的薩布拉發起籌款活動；截至14日下午已募得逾43萬元捐款。該線上募捐活動寫道：「讓我們團結起來支持TJ，幫他付些帳單。」

