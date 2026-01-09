川普關稅案未決 最高法院預計1月14日公布裁定

我的頻道

中央社華盛頓9日綜合外電報導
位於華府的美國聯邦最高法院。路透
位於華府的美國聯邦最高法院。路透

美國最高法院預計於1月14日公布下一批裁決，多起重大案件仍在審理中，包括總統川普大規模全球關稅措施的合法性問題。

路透報導，美國最高法院今天在官網指出，大法官14日依既定行程開庭時，可能對已進行言詞辯論的案件發布裁決結果。不過，最高法院不會事先公布將裁決哪些案件。

大法官今天就一宗刑事案件作出裁決。

對於川普關稅措施的裁決，被視為對總統權力的重要考驗，也考驗最高法院是否願意制衡這位共和黨籍總統2025年1月重返白宮以來，對權力作出的廣泛主張。此案裁決結果也將對全球經濟造成影響。

美國最高法院去年11月5日就此案進行辯論，保守派與自由派大法官似乎都對這些關稅的合法性表達質疑。

川普是依據一項原本用於國家緊急狀態的1977年法律來課徵關稅。川普政府目前對下級法院裁定他逾越職權的判決提出上訴。

川普指出，關稅讓美國在財政上更加強大。他日前在社群媒體發文表示，若最高法院裁定關稅違法，將是對美國的「重大打擊」。

目前在最高法院審理的關稅案件，是由受關稅影響的企業，以及美國12個州提出。

此外，這個以6比3由保守派佔多數的最高法院還有其他重要案件等待裁決，包括對「投票權法」（Voting Rights Act）中一項關鍵條款的挑戰。這是美國1965年國會通過的重要聯邦法律，目的在於防止投票中的種族歧視。

