馬杜洛戴手銬 重裝押解至紐約聯邦法院

中央社紐約5日專電
委內瑞拉總統馬杜洛5日在美國緝毒局探員及警方戒護下，準備上直升機前往紐約市曼哈頓聯邦法院出庭。路透
委內瑞拉總統馬杜洛夫婦今天由拘留所押解至紐約聯邦法院，預料兩人將程序性短暫現身庭上，不認罪，法官命令繼續收押。

美國特種部隊採取軍事行動逮捕的委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）與妻子佛羅雷斯（Cilia Flores），在大批維安持長槍戒護下，5日凌晨由布魯克林拘留所乘直升機押解至曼哈頓南端的停機坪。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，根據WABC電視台拍攝到的畫面，馬杜洛（Nicolas Maduro）被戴上手銬，身穿淺棕色夾克和長褲，並有武裝人員在旁戒護。走下直升機，再搭乘重裝車前往紐約南區聯邦地方法院準備出庭。

根據司法部公布的起訴書，被告包括馬杜洛與妻子、兒子馬杜洛．蓋拉（Nicolas Maduro Guerra）、2名委國政府官員、1名毒梟領袖等6人。馬杜洛被控毒品恐怖主義陰謀、謀劃古柯鹼販運美國、持有機關槍及破壞性裝備等罪名。

馬杜洛夫婦在委國首都卡拉卡斯（Caracas）被捕後，快速被運至紐約，2天後即現身法院。兩人將在法庭短暫現身，預料不會認罪，法官將下令繼續收押。全案到籌組陪審團審訊，聽取檢方證據，可能需要至少1年以上時間。

