川普：古巴快倒了 美國不必動手

古巴首都哈瓦那，民眾參加集會活動譴責美國軍事入侵委內瑞拉。（新華社）

委內瑞拉 總統馬杜洛(Nicolas Maduro)3日被美國特種部隊活捉，帶回紐約面臨「毒品恐怖主義」(narco-terrorism)審判，媒體報導傳出川普 總統接下來可能鎖定哥倫比亞、古巴 、丹麥格陵蘭。福斯新聞網報導，川普4日晚間搭乘空軍一號從佛羅里達州返回華府途中接受媒體詢問，被問到美國是否將動古巴動手時答道，古巴已經快倒了，美國不必動手。他說，古巴倒台「已經進入倒數計時」。川普說，哥倫比亞讓毒品流入美國的行徑「不會持續太久」，美國基於國家安全需要格陵蘭，因為格陵蘭到處都是俄羅斯與中國的船隻。

川普對媒體說，現在古巴的命運跟馬杜洛下台綁在一起，委內瑞拉資助區域盟友的力量如今已經瓦解。

對於記者詢問美國是否對古巴動手，川普回答：「我覺得古巴即將倒台，我不覺得我們需要有任何行動。看起來他們自己就會倒下，已經進入倒數計時了。」

報導指出，美國官員表示，對於鞏固馬杜洛政權，古巴安全部隊扮演核心角色。

國務卿魯比歐(Marco Rubio)說，委內瑞拉內部情報與安全任務基本上是由古巴負責運作，包括馬杜洛的私人隨扈、監督委國政府內部是否效忠。他說，馬杜洛的維安工作都是由古巴人負責，貼身隨扈不是委內瑞拉人，而是古巴人。

古巴政府4日表示，美國在委內瑞拉境內展開這波行動當中，共計32名古巴軍警喪生。這是哈瓦那(Havana)第一次公布官方統計的死亡人數。

古巴國營媒體報導，在行動中死亡的古巴人都是在卡拉卡斯(Caracas)要求下派駐委內瑞拉的軍警，古巴政府下令全國哀悼兩天。

川普在空軍一號對媒體談話時，證實美軍行動造成古巴人員傷亡。他說：「昨天很多古巴人死亡。對方死亡人數很多，我方無人死亡。」

對於委內瑞拉鄰國哥倫比亞，川普表示，哥倫比亞政府高層助長毒品走私流入美國。

川普指出：「哥倫比亞病得很重，國家是由一個病態的人掌理，喜灣製造古柯鹼然後賣到美國。」川普表示，哥倫比亞如此行徑「不會持續太久」。

川普表示，美國已經做好準備，對於打擊毒品走私網絡將展開陸地及海上行動。

對於格陵蘭，川普表示：「從國家安全角度來看，我們需要格陵蘭」。他說，格陵蘭到處都是俄羅斯與中國船隻。

