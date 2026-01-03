我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美軍半夜突襲 馬杜洛夫婦「睡眠中被從臥室拖走」

嚴審婚姻關係…美公民配偶未同住 難拿綠卡

美控馬杜洛涉「毒品恐怖主義」紐約南區聯邦法院起訴

中央社華盛頓3日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
馬杜洛及妻子佛羅雷斯檔案照。（路透）
馬杜洛及妻子佛羅雷斯檔案照。（路透）

美國總統川普於美東時間約凌晨4時宣布，逮捕委內瑞拉總統馬杜洛夫婦，並將兩人押送離境。美國司法部指出，馬杜洛面臨毒品恐怖主義陰謀、持有機關槍等針對美國的罪行，馬杜洛夫婦已被紐約南區聯邦地區法院起訴。

委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）當地凌晨2時接連傳出爆炸聲，目擊者看見市內軍事基地冒煙。川普（Donald Trump）稍後於社群媒體指出，美國對委內瑞拉發動「大規模攻擊」，逮獲馬杜洛（Nicolas Maduro）及其妻子，將於上午11時在佛州舉行記者會進一步說明。

美國司法部長邦迪（Pam Bondi）則在社群媒體推文指出，馬杜洛及其妻佛羅雷斯（Cilia Flores）已被紐約南區聯邦地區法院起訴。

她寫道：「馬杜洛面臨以下指控：毒品恐怖主義陰謀、古柯鹼走私陰謀、持有機關槍及破壞性武器，以及密謀持有機關槍和破壞性武器罪，後兩者都是針對美國。他們很快就會在美國本土法院接受司法嚴懲。」

早在2020年、川普第一個任期間，馬杜洛和其他委內瑞拉高層官員就在紐約聯邦法院被起訴，罪名包括參與「毒品恐怖主義」陰謀等。美國去年將對馬杜洛的懸賞金倍增至5000萬美元。

數月以來，美國在委內瑞拉沿岸及拉丁美洲太平洋沿岸，針對疑似販毒船隻發動一連串致命打擊。美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）去年11月宣布，將委內瑞拉的太陽集團（Cartel de los Soles）列為外國恐怖組織，因為這個集團涉嫌將非法藥物輸入美國。

馬杜洛政府一向否認涉及任何犯罪，並指控美國意在推動委內瑞拉政權更迭，是出於圖謀掌控委國自然資源，特別是龐大的石油儲量。而川普多次重申，並未尋求委國政權更迭。

委內瑞拉副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）今天告訴委國國營電視台，她不知道馬杜洛夫婦的下落，並要求川普政府立即提供兩人仍存活的證據。

羅德里格斯說，美國的攻擊已造成委內瑞拉各地官員、軍人及平民喪命。

委內瑞拉 川普 司法部

上一則

美發動大規模空襲 委內瑞拉總統馬杜洛被抓獲 魯比歐：將在美國受審

下一則

美軍半夜突襲 馬杜洛夫婦「睡眠中被從臥室拖出帶走」

延伸閱讀

美發動大規模空襲 委內瑞拉總統馬杜洛被抓獲 魯比歐：將在美國受審

美發動大規模空襲 委內瑞拉總統馬杜洛被抓獲 魯比歐：將在美國受審
美對委內瑞拉發動襲擊 川普：委國總統馬杜洛夫婦已被抓、遣送出境

美對委內瑞拉發動襲擊 川普：委國總統馬杜洛夫婦已被抓、遣送出境
川普：若伊朗政府殺害示威者 美將馳援 德黑蘭：美介入必將反制

川普：若伊朗政府殺害示威者 美將馳援 德黑蘭：美介入必將反制
CBS：官員證實川普下令空襲委國 首都至少7聲爆炸、有飛機飛過

CBS：官員證實川普下令空襲委國 首都至少7聲爆炸、有飛機飛過

熱門新聞

國土安全部公布的新規生效，即日起含持有綠卡在內的非公民，出入境美國都一律要拍照。圖為海關要求入境者面對相機拍照。（美聯社）

國安部新規生效：含綠卡所有非公民 出入境要拍照

2025-12-27 04:58
一名德州居民正在填寫白卡申請表。法官29日裁定，衛生部自明年元月6日起，可與ICE共享「白卡」持有者的六項資料。(美聯社)

驅逐移民一大勝利 法院裁定1/6起ICE可共享白卡資料

2025-12-31 09:04
美國總統川普，攝於去年5月24日。（路透）

美對委內瑞拉發動襲擊 川普：委國總統馬杜洛夫婦已被抓、遣送出境

2026-01-03 06:13
2023年5月，在德州哈林根，移民局以「美國法典第42卷」遣返來自瓜地馬拉的無證客。(美聯社)

川普政府允公衛為由拒絕申庇者入境 12/31生效

2025-12-30 05:23
當問到解放軍在台灣周邊演習時 ，川普轉而吹捧他和中國國家主席習近平的關係。(路透)

淡化解放軍環台軍演威脅 川普會內唐亞胡後記者會5重點

2025-12-29 19:08
中國宣布將30日在台灣周邊海域舉行實彈演習。圖為台灣軍方29日在新竹空軍基地內部署防空飛彈系統。歐新社

WSJ：中國欲突破第一島鏈封鎖 台灣命運與美日交織

2025-12-29 09:42

超人氣

更多 >
WSJ：康斗公寓市場陷入十年以來最低潮

WSJ：康斗公寓市場陷入十年以來最低潮
搭長途經濟艙獲得最佳體驗 空服員大推這一座位

搭長途經濟艙獲得最佳體驗 空服員大推這一座位
加州DMV系統出包 32萬民眾需重辦REAL ID

加州DMV系統出包 32萬民眾需重辦REAL ID
色情足浴汙名→奶茶一條街盛景 南加華人城市巨變

色情足浴汙名→奶茶一條街盛景 南加華人城市巨變
華人「富婆求子」？ 高薪招聘每小時500美元、無需經驗

華人「富婆求子」？ 高薪招聘每小時500美元、無需經驗