快訊

AI造就新億萬富豪：不到40歲、小初創公司、迅速致富

LIRR票價1月4日起調漲 地鐵公車單程3元

物價持續上漲 美暫停對軟體家具等再加關稅

新華社紐約1月1日電
家具示意圖。(路透)
美國總統特朗普2025年12月31日簽署文件，宣佈推遲按照原計劃繼續提高對進口軟體家具、廚房櫥櫃和浴室櫃等產品的關稅稅率。美國政府當前對部分軟體家具、廚房櫥櫃和浴室櫃徵收25%的關稅。

分析人士認為，物價持續上漲迫使美國政府暫停對相關產品繼續加徵關稅。2025年10月，美國政府開始對進口自多數貿易伙伴的軟體家具、廚房櫥櫃和浴室櫃徵收25%關稅，並計劃于2026年1月1日起把廚房櫥櫃、浴室櫃及相關產品稅率再次上調至50%，把軟體家具稅率提高至30%。目前，再次加徵關稅的時間被推遲至2027年1月1日。

美國相關行業協會和媒體此前表示，對軟體家具、廚房櫥櫃和浴室櫃等產品加徵關稅會給美國消費者、購房者和建築商帶來新的壓力，而這些群體正處於政府意在提振增長的經濟領域。

多家美國媒體在報道中提到，這並不是美國政府第一次因物價壓力調整加徵關稅安排，此前就曾取消部分農產品的「對等關稅」。美國有線電視新聞網表示，美國政府對多種商品徵收關稅導致物價不穩，受到越來越多的批評。彭博社報道說，目前美國選民對物價水平的不滿情緒將持續發酵。

