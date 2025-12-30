加密貨幣、社群媒體、版稅收入…川普二度執政 生財有道

我的頻道

記者顏伶如／即時報導
川普總統二度執政以來，靠著加密貨幣、社群媒體以及版稅收入而財富大增。（路透）
川普總統二度執政以來，靠著加密貨幣、社群媒體以及版稅收入而財富大增。（路透）

時代雜誌(TIME)29日報導，川普總統二度執政以來，靠著加密貨幣、社群媒體以及版稅收入而財富大增，在富比世(Forbes)9月公布資料裡，個人淨資產從2024年的39億元成長到73億元；「川普媒體科技集團」(Trump Media & Technology Group)12月宣布與核融合公司TAE Technologies合併，引發新一波利益衝突質疑。

數十年來，川普財富主要來自興建房地產與高爾夫球場，或者大樓、伏特加、牛排、領帶、床墊等商品冠名授權。二度執政以來的第一年裡，川普財富來源的主要管道變得與以往非常不一樣，2021年創立的媒體公司獲得投資人大量灌注資金，就職之前不久創立的加密貨幣事業同樣獲得投資人捧場。

美國現代史上，在川普之前的歷任總統，為了避免白宮政策遭到質疑自我圖利，都把資產交付保密信託(Blind Trust，又稱盲目信託)或廣泛分散於各種基金，川普兩任執政也都如此處理。二度執政以來，川普持續參與旗下企業運作，進軍價值飆升的新興事業。

不過，批評人士指出，川普讓人覺得身為總統做出的決策，考量重點是對自己或家族謀利，超過國家利益。富人與主權財富基金可以透過投資股票與加密貨幣讓川普獲利，但也可以大量拋售讓川普資產縮水。「華府公民責任與倫理」(Citizens for Responsibility and Ethics)發言人利布歐維茲(Jordan Libowitz)指出，這對總統來說形成一種前所未見的壓力點，「這正是為什麼總統為何要處分資產，避免讓個人形象影響財務的原因」。

根據富比世9月估計，川普迷因幣價值7億多元，加密貨幣平台「世界自由財務」(World Liberty Financial)代幣價值3億3800萬元，「世界自由財務」旗艦貨幣USD1估值2億3500萬元，不過某些項目後來下跌。

富比世估計，「川普媒體科技集團」旗下的川普自創媒體平台「真實社群」(Truth Social)價值約20億元，2024年銷售額360萬元，淨虧達4億多。「川普媒體科技集團」12月宣布與TAE Technologies合併，交易規模60多億元。

就職前幾周，川普簽署多項授權協議，聖經、手錶、吉他、書籍、香水等冠名版稅收入有數百萬元。

