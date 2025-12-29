俄國指控烏軍攻擊普亭住處 川普：時機點很糟糕

我的頻道

快訊

記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普。（歐新社）
美國總統川普。（歐新社）

美國總統川普29日表示，俄羅斯總統普亭烏克蘭對其住處發動攻擊，川普說，他對此非常不滿，指這是敏感的時機點，時機點很糟糕。

川普28日才與烏克蘭總統澤倫斯基於美國佛羅里達的海湖莊園（Mar-a-Lago）會面，並稱俄烏可能非常接近結束戰爭，不過有報導指出，俄國29日指控烏克蘭向普亭在瓦爾代的住處發動無人機攻擊。

俄國外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）在聲明中指出，烏克蘭自28日晚間至29日上午發動91架無人機攻擊普亭的正式住處，不過所有無人機皆被防空系統摧毀。

川普29日在海湖莊園與以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）會面，川普在受訪時表示，他在上午獲知這項消息，並稱普亭親口跟他說這件事。

川普對此表達不滿，指這樣的攻擊不會有好的影響，指這是敏感的時機點，選在這個時機攻擊很糟糕；川普也認為，烏克蘭進攻是一回事，攻擊普亭的住處是另外一回事，指這不是正確的時機點；

據報導，對於俄國的指控，烏克蘭反駁說是俄國捏造的謊言；川普說，他認為攻擊有可能沒有發生，但普亭上午親口對他說有發生。

川普 普亭 烏克蘭

川普稱美打擊委內瑞拉毒品裝載點 碼頭區大爆炸

