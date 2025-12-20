我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

魯比歐年終記者會：盼泰柬本周停火 是否宣戰委國這樣答

川普對台軍售策略轉變 日經：聚焦阻止解放軍登陸

川普對台軍售策略轉變 日經：聚焦阻止解放軍登陸

中央社華盛頓20日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美軍的海馬士多管火箭系統。(路透)
美軍的海馬士多管火箭系統。(路透)

美國總統川普政府本周再度批准對台軍售，總額高達111億美元，其中主要軍備正是在烏克蘭戰場上被證明能有效摧毀俄軍戰車及指揮所的武器，專家認為，這顯示華府軍售方針轉向協助台灣阻止解放軍登陸。

「日經亞洲」（Nikkei Asia）報導，分析人士指出，這項軍售標誌出美國政策有所改變，從供應台灣過去幾年偏好採購的F-16戰機、戰艦等高價巨型軍備，轉向聚焦防止中國登陸台灣海岸的武器系統。

美國國務院本月17日宣布，已批准8項擬議的對台軍售案，其中包含82套高機動性多管火箭系統（HIMARS）及420套陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）、60門自走榴彈砲與60輛履帶式彈藥運輸車、1050枚標槍飛彈（Javelin）和相關裝備、1545枚拖式飛彈（TOW）、Altius 700M無人機系統等。

美國退役海軍少將、華府智庫「捍衛民主基金會」（Foundation for Defense of Democracies）資深研究員蒙哥馬利（Mark Montgomery）表示：「這批武器將使中國難以執行及維持攻占台灣的行動。」

蒙哥馬利提到，無人機有助阻止解放軍登陸或在上岸後進行部署調動；地面系統方面，ATACMS與HIMARS等長程精確導向飛彈，還有榴彈砲、標槍飛彈跟拖式飛彈等短程系統「都能對中國部隊構成威脅」。

蒙哥馬利進一步分析，台灣部署愈多反干預武器，中國地面部隊面臨的風險就愈大。

一名美國政府消息人士指出，調整對台軍售方向有兩大主因，一是2022年8月時任聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台及中國隨後舉行軍演試射飛彈；二是烏克蘭抵禦俄羅斯全面侵略的成果與教訓。

這名消息人士談到，台灣過去著重採購昂貴的戰機和軍艦，此舉除了安撫國內民心，也是為了向北京傳達象徵性訊息，但台灣近期軍購重點已更講求實戰效益。

這是川普（Donald Trump）第2次總統任期內二度宣布對台軍售，且規模明顯擴大。美國今年11月也批准售台F-16戰機、C-130運輸機及台灣自製防禦戰機（IDF）的備件與維修零件等，總額約達3億3000萬美元。

▼收聽一洲焦點Podcast：

軍售 無人機 解放軍

上一則

川普再與9藥廠達「藥品降價」協議 換取3年關稅豁免

下一則

魯比歐年終記者會：盼泰柬本周停火 是否宣戰委國這樣答

延伸閱讀

川普再與9藥廠達「藥品降價」協議 換取3年關稅豁免

川普再與9藥廠達「藥品降價」協議 換取3年關稅豁免
川普封鎖委內瑞拉 美軍國際水域再扣油輪

川普封鎖委內瑞拉 美軍國際水域再扣油輪
2025十大事件 川普返白宮、羅浮宮竊案、首位美籍教宗…

2025十大事件 川普返白宮、羅浮宮竊案、首位美籍教宗…
川普發布「贏得6G競賽」備忘錄 Verge：他可能不懂何謂6G

川普發布「贏得6G競賽」備忘錄 Verge：他可能不懂何謂6G

熱門新聞

川普政府加大力度取消海外出生的公民身分，要求移民局每月提出100至200個撤銷入籍案件。（美聯社）

川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷

2025-12-18 12:55
名導羅伯雷納與妻子蜜雪兒被發現陳屍在洛杉磯住宅。（美聯社）

奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群

2025-12-15 13:52
川普政府要求重新安排日期審理遭擱置多年的移民案，使得近12萬無證移民面臨被遣返風險，當中一半最少已在美國居住了十年。圖為五歲的萊安德羅·萊昂於2023年在波士頓的法尼爾廳的入籍儀式上，聆聽美國國歌。(路透檔案照)

川普要求重啟12萬移民案 多已行政結案 符合豁免遣返

2025-12-19 16:58
川普總統17日晚白宮對全國發表演講，主要是強調他的政績，表示物價平穩，就業人數增加。(路透)

電視演說提經濟成就 川普：「戰士紅利」1776元支票在路上

2025-12-18 01:29
美國總統川普。（美聯社）

川普宣布暫停綠卡抽籤 因布朗大學、MIT槍案兇手藉此計畫來美

2025-12-19 01:16
新一批艾普斯坦檔案中有柯林頓與麥可傑克森的合照。（路透）

淫魔檔案柯林頓私密照曝光 麥可傑克森也入鏡

2025-12-20 12:35

超人氣

更多 >
南加台灣人開放後院菜園 當地華人讚：水果特別甜、木瓜比臉大

南加台灣人開放後院菜園 當地華人讚：水果特別甜、木瓜比臉大
普亭指西方若尊重將不再開戰 稱澤倫斯基「有才華藝術家」

普亭指西方若尊重將不再開戰 稱澤倫斯基「有才華藝術家」
2026年4生肖沉睡福運甦醒了 他因家庭關係好轉帶動終極競爭力

2026年4生肖沉睡福運甦醒了 他因家庭關係好轉帶動終極競爭力
長照人倫悲劇 華人社區藏「柔似蜜」隱憂

長照人倫悲劇 華人社區藏「柔似蜜」隱憂
淫魔檔案柯林頓私密照曝光 麥可傑克森也入鏡

淫魔檔案柯林頓私密照曝光 麥可傑克森也入鏡