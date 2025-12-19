魯比歐年終記者會談中美關係 強調負責任治國與成熟管理

我的頻道

編譯周辰陽／即時報導
國務卿魯比歐19日在國務院舉行年終記者會。(路透)

國務卿魯比歐19日舉行一場歷時約2小時、議題涵蓋廣泛的年終記者會，並在中國議題上發表務實言論，顯示在2026年更廣泛的「美國優先」施政主軸之下，華府對北京的表述語氣出現調整。

南華早報報導，魯比歐避免使用前任國務卿布林肯多次提及的「步步進逼的威脅」（pacing threat），轉而強調需要「負責任治國」，並以「成熟」方式管理雙邊關係。

他表示：「中國會是、現在是、而且未來仍將是一個富裕而強大的國家，也是地緣政治中的一個重要因素。我們的工作，是找出與中國共產黨及中國政府合作的機會。」並補充指出：「雙方都足夠成熟，能夠認知現在以及可預見的未來都會存在緊張點。作為負責任治國的一環，我們的工作就是找出可以合作的機會，因為我認為，若有全球性挑戰，中國與美國能夠共同合作。」

魯比歐過去擔任參議員期間，是「防止維吾爾人強迫勞動法」與「香港人權及民主法案」的主要推動者，相關立法行動曾促使北京兩度對他實施制裁，因此成為首位在仍遭中方個人制裁情況下就任的美國國務卿。他在今年1月的任命聽證會上，仍將中共形容為「強大且危險的準同級對手」，但在19日的記者會中，則否定美國必須在區域盟友與與北京維持可運作關係之間二選一的說法。

魯比歐在闡述美國外交政策重新調整的同時，對中國的談話展現出明顯轉變，不僅有別於他過往擔任參議員時的立場，也不同於前任拜登政府的修辭。他談及自身立場變化時，亦坦率說明角色轉換所帶來的差異。

他表示：「我代表總統，我認為我們與中國已取得不錯的進展。至少在我們必須與他們共事的工作上，我想我對中國算是友善的。當時我有另一份工作，而現在的工作是在外交事務上代表美國。」

被問及中日近期外交爭端時，魯比歐強調，華府能在維持與東京「堅實夥伴關係」的同時，也找到與北京進行「富有建設性合作」的方式。

魯比歐 國務卿 華府

