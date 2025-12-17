參院通過9千億元2026國防授權法 川普將簽署生效

我的頻道

編譯周辰陽／即時報導
參院17日通過近9010億美元的2026年度「國防授權法案」，並送交白宮等候總統川普簽署生效。(美聯社)
參院17日通過近9010億美元的2026年度「國防授權法案」，並送交白宮等候總統川普簽署生效。(美聯社)

參院17日以壓倒性票數通過並推進2026年度國防授權法案（NDAA），並送交白宮。白宮表示，川普總統將簽署法案，使其正式生效。

路透報導，2026年度NDAA是參眾兩院各自通過版本的折衷版，授權創紀錄的9010億美元年度軍事支出，為軍人提供4%的加薪，同時授權改革軍事裝備採購制度，並納入多項措施，以提升美國在與主要對手──中國與俄羅斯競爭的實力。

眾院10日以312票對112票壓倒性多數通過院版NDAA，展現高度跨黨派支持。參院17日則以77票對20票表決通過，同樣獲得兩黨強力背書。但共和黨有2人投下反對票，分別是麥克．李（Mike Lee）與保羅（Rand Paul）。

參院軍事委員會的共和黨籍主席威克爾（Roger Wicker）表示：「這將是連續第65年國會跨越黨派、跨越兩院，共同向總統送交一項旨在維持並強化國家防衛的法案。」

儘管川普麾下的共和黨在參眾兩院均握有多數席次，今年的NDAA仍出現與他立場分歧的內容，納入多項旨在加強歐洲安全的條款，與川普本月稍早公布、外界普遍解讀為對俄羅斯較為友善的《國家安全戰略》，以及其對美歐關係的重新評估形成對比。

根據此前新聞，在擔憂中國可能試圖入侵台灣之際，2026年版NDAA撥款10億美元資助「台灣安全合作倡議」，授權提供資金支持美軍持續為台灣進行訓練，要求五角大廈尋求與台灣建立聯合計畫，部署無人機及反無人機系統以及海巡合作，但參院通過求美國國防部邀請台灣海軍參加環太軍演，眾院通過的版本則沒有納入相關文字。

