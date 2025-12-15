我的頻道

川普正式提告BBC 控「惡意剪輯」求償100億

誰在碰瓷？僅距200米 美中衛星驚險擦肩而過

美國升級芬太尼為「大規模毀滅武器」 川普：殺死人數比炸彈還多

編譯盧思綸／即時報導
川普15日在白宮舉行表彰美墨南部邊境執法的軍人活動。(路透)
川普15日在白宮舉行表彰美墨南部邊境執法的軍人活動。(路透)

路透報導，川普總統15日簽署行政命令，宣布將芬太尼列為大規模毀滅武器，大幅升級美國政府打擊芬太尼的權限。此舉意味著可動用國防部資產協助司法部進行芬太尼相關執法。

「我們正式將芬太尼列為大規模毀滅武器，因為它就是，」川普在白宮一場表彰美墨南部邊境執法的軍人活動上表示，「每年有20萬到30萬人因此喪命，沒有任何炸彈能造成這樣的後果」。這項行政命令也寫道：「非法芬太尼更接近化學武器，而非毒品。」

川普將毒品（narcotic）列為大規模毀滅武器，此舉前所未有，凸顯川普不再僅視芬太尼為公共衛生危機，而是與化學戰爭同等層級的國家安全威脅。

根據美國聯邦調查局定義，大規模毀滅武器是「具破壞性的裝置，例如爆炸彈或燃燒彈、火箭或手榴彈；透過有毒或有害化學物質造成死亡或嚴重傷害的武器；含有生物製劑或毒素的武器」或是「設計用來釋放危險程度輻射或放射性的武器」。

哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，這項命令意味著可動用國防部資產，協助司法部執行與芬太尼相關的刑法規定，而司法部也可能對涉及芬太尼的犯罪行為尋求更嚴厲的處罰。

川普長期以芬太尼致死人數作為加強對中國關稅與邊境政策的原因。

墨西哥是非法芬太尼流入美國的最大來源地，而製造芬太尼毒品的多種化學原料則來自中國。芬太尼已成為美國藥物過量死亡的主要原因之一。

黎智英反國安法罪名成立 川普：曾請求習近平釋放他

川普：俄烏終戰協議 比以往更接近達成

奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群

庫許納想在塞爾維亞興建川普飯店 卻遭當地各黨派反對

中國富豪被爆在美找代孕生上百子女 鬧上美國法庭

奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群

涉嫌策畫洛杉磯新年夜大型恐襲 華女等5人被逮捕

女童遭虐餓死 身上13處骨折 父母是社團領袖

6種常見食物 鈉含量都超過炸薯條

