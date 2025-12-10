川普批最新降息1碼幅度太少 加緊面試下任Fed主席人選

川普總統10日再批聯準會降息幅度太小。(美聯社)

川普 總統周三（10日）抨擊聯準會 （Fed）最新的1碼降息 幅度太小，正在扼殺經濟成長，應該至少降2碼。他也提到當天會面試Fed前理事華許，加緊尋找下一任聯準會主席。

川普在白宮被媒體記者問到是否正在面試接任Fed主席的最後入圍人選時，他回答：「今天（10日）我會和凱文‧華許見面。我將與他們面談。」

川普表示，他並未要求可能接任主席的候選人表態會降息，但強調自己的看法是「我們的利率應該要低更多」。

「我基本上很清楚自己想要找什麼人。再說一次，我要找的是在利率問題上會誠實的人。」川普說，有可能在未來兩周內宣布提名人選。

川普發言之前，聯準會剛宣布連續第三次降息1碼（25個基點）。他認為，調整幅度「相當小，應該多降一倍的，至少一倍」。他還罵現任Fed主席鮑爾「僵化」、「死腦筋」。

川普說：「我們必須建立一種心態，那就是，當一個國家表現良好時，你不要去扼殺成長。」他抨擊聯準會，「但他們正在這麼做。他們扼殺成長。」

聯準會下任主席的遴選已進入最後階段。川普在更前一天（9日）時告訴記者，他正考慮「幾個不同的人選」，但他「已經相當清楚自己想要的是誰」。

國家經濟委員會（NEC）主任哈塞特目前被視為最有希望出線，川普也多次暗示可能由他接掌聯準會。不過眾所皆知川普常做出令人意外的人事決定，因此他未正式宣布提名誰之前，都不算定案。其他最終考慮的候選人包括：現任Fed兩位理事沃勒、鮑曼，前理事華許以及貝萊德（BlackRock）的高階主管李德。

川普表示，他將很快宣布聯準會主席的選擇，但也警告該時程可能延後至2026年初。鮑爾任期將於明年5月結束，但他仍可在聯準會理事會中繼續擔任兩年的理事。

川普在周二晚間在賓州的造勢活動中，再次對聯準會的獨立性發動攻擊，他暗示，他可能會試著開除由前任總統拜登以自動筆（autopen）簽署任命的聯準會理事。彭博新聞說，撤銷任何經參議院確認的任命，幾乎可以肯定會遭理事本人在法院挑戰。總統通常在參議院批准提名後，親自簽署任命文件讓相關人士接任聯邦職務。