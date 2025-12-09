川普：美曾包攬晶片市占 但「這原因」拱手讓出主導地位

Politico在9日釋出美國總統川普8日接受專訪的影片，川普暢談了晶片、AI、美國經濟等多個議題。路透

Politico在9日釋出美國總統川普 8日接受專訪的影片，川普暢談了晶片、AI 、美國經濟等多個議題，以下為訪談內容摘要：

美國曾主導晶片 入股英特爾 讓美國大賺400億美元

川普說，「我們曾壟斷全世界，我們曾坐擁一切」，因為美國以前的總統不夠聰明、缺乏商業頭腦，或是底下的人沒做好工作，使得美國失去本來在晶片市場的主導地位，「我們在晶片的市占曾高達100%」，他並點名提到了英特爾。

他也說，今年英特爾來找他，該公司聲稱政府需要做些什麼，他告訴英特爾：「我會做的，但你們得交出你們公司10%的股份。」他認為，美國政府入股英特爾後，該公司股價一飛沖天，讓美國政府賺了400億美元。

空前AI盛世 巨額資金流入美國

川普說，美國經濟目前大好，「AI以前所未有的水準湧入，工廠正在全美各地啟用，18兆美元的投資流入美國。」他表示，美國以18兆美元穩坐龍頭，第二高則是中國的2兆美元，「我們有18兆美元，這最終會轉化為工作機會」。

自誇解決美中問題

川普說：「我在一趟旅行中帶回數兆美元，而且與習主席一同解決了關於稀土和磁鐵的問題」，這個問題「本來會讓整個世界停擺」，但最終成功獲得解決，對美國非常有利。

痛批歐洲正在走下坡 領導人軟弱

川普在談論歐洲事務時，展現了他向來不怕得罪人的語氣，「我認為他們軟弱，也認為他們太想政治正確」。他看不起這些美國盟邦無力控制移民、未能結束俄烏戰爭。他也透露會支持那些與他對這塊大陸願景一致的歐洲政治人物。

他痛批歐洲是由「軟弱」人士領導的一群「正在衰敗」國家。報導指出，這是川普迄今對這些西方民主國家最嚴厲的譴責，恐怕會讓法、德等已與川普政府關係相當緊張的國家，與美關係撕破臉。