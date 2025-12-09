我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

停鑄1分硬幣後 下一個淘汰將是紙本支票？

波士頓入籍典禮突遭取消 市長吳弭痛批殘酷

川普：美曾包攬晶片市占 但「這原因」拱手讓出主導地位

編譯林奇賢／綜合外電
Politico在9日釋出美國總統川普8日接受專訪的影片，川普暢談了晶片、AI、美國經濟等多個議題。路透
Politico在9日釋出美國總統川普8日接受專訪的影片，川普暢談了晶片、AI、美國經濟等多個議題。路透

Politico在9日釋出美國總統川普8日接受專訪的影片，川普暢談了晶片、AI、美國經濟等多個議題，以下為訪談內容摘要：

美國曾主導晶片 入股英特爾讓美國大賺400億美元

川普說，「我們曾壟斷全世界，我們曾坐擁一切」，因為美國以前的總統不夠聰明、缺乏商業頭腦，或是底下的人沒做好工作，使得美國失去本來在晶片市場的主導地位，「我們在晶片的市占曾高達100%」，他並點名提到了英特爾。

他也說，今年英特爾來找他，該公司聲稱政府需要做些什麼，他告訴英特爾：「我會做的，但你們得交出你們公司10%的股份。」他認為，美國政府入股英特爾後，該公司股價一飛沖天，讓美國政府賺了400億美元。

空前AI盛世 巨額資金流入美國

川普說，美國經濟目前大好，「AI以前所未有的水準湧入，工廠正在全美各地啟用，18兆美元的投資流入美國。」他表示，美國以18兆美元穩坐龍頭，第二高則是中國的2兆美元，「我們有18兆美元，這最終會轉化為工作機會」。

自誇解決美中問題

川普說：「我在一趟旅行中帶回數兆美元，而且與習主席一同解決了關於稀土和磁鐵的問題」，這個問題「本來會讓整個世界停擺」，但最終成功獲得解決，對美國非常有利。

痛批歐洲正在走下坡 領導人軟弱

川普在談論歐洲事務時，展現了他向來不怕得罪人的語氣，「我認為他們軟弱，也認為他們太想政治正確」。他看不起這些美國盟邦無力控制移民、未能結束俄烏戰爭。他也透露會支持那些與他對這塊大陸願景一致的歐洲政治人物。

他痛批歐洲是由「軟弱」人士領導的一群「正在衰敗」國家。報導指出，這是川普迄今對這些西方民主國家最嚴厲的譴責，恐怕會讓法、德等已與川普政府關係相當緊張的國家，與美關係撕破臉。

川普 英特爾 AI

上一則

川普紓困農戶120億元 經費來自關稅收入 明年2月底到位

延伸閱讀

川普政府草擬委內瑞拉總統馬杜洛若被推翻的因應計畫

川普政府草擬委內瑞拉總統馬杜洛若被推翻的因應計畫
川普紓困農戶120億元 經費來自關稅收入 明年2月底到位

川普紓困農戶120億元 經費來自關稅收入 明年2月底到位
川普准了 Nvidia可賣中國H200晶片 AMD、英特爾也將放行

川普准了 Nvidia可賣中國H200晶片 AMD、英特爾也將放行
印度塔塔要幫英特爾代工 雙方宣布攜手 助半導體供應鏈在地化

印度塔塔要幫英特爾代工 雙方宣布攜手 助半導體供應鏈在地化

熱門新聞

川普政府公布新規，26日起綠卡持有者入境也需要採集生物特徵。（圖／123RF）

川普再緊縮移民政策 綠卡等非公民出入境26日起須生物辨識

2025-12-07 04:48
川普總統2日在白宮舉行的內閣會議。(歐新社)

川普簽字 美國「台灣保證實施法案」正式生效

2025-12-02 19:53
俄亥俄州聯邦參議員莫雷諾。（美聯社）

共和黨參議員提案「終結雙重國籍」改變移民法

2025-12-02 01:21
物價持續高居不下，影響民生，對共和黨明年期中選舉選情造成衝擊。白宮幕僚正促使川普總統正視物價。圖為川普總統7日晚出席華府甘迺迪藝術中心年度盛會。(美聯社)

高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了

2025-12-08 05:12
美國總統川普。路透

川普政府恐擴大旅遊禁令 從19國增至約30國

2025-12-02 16:36
中國海關總署8日宣布，今年截至11月累計貿易順差為1.08兆美元，僅用11個月便提前繳出超越2024全年度表現，更成為全球首個貿易順差突破1兆美元大關的國家。（路透）

中貿易順差首度破1兆美元 川普關稅大棒為何斬不斷中國出口洪流？

2025-12-08 02:50

超人氣

更多 >
別再用水洗生肉 嚴重恐「敗血症」…4步驟正確處理

別再用水洗生肉 嚴重恐「敗血症」…4步驟正確處理
張柏芝遭求償1276萬港幣 當庭哭喊兩天沒睡：對我不公平

張柏芝遭求償1276萬港幣 當庭哭喊兩天沒睡：對我不公平
海濱小鎮曾風景如畫 如今「天堂變煉獄」同一街3起謀殺

海濱小鎮曾風景如畫 如今「天堂變煉獄」同一街3起謀殺
華人入籍考試少寫一個冠詞 被判「英文不行」未過關

華人入籍考試少寫一個冠詞 被判「英文不行」未過關
遭指傳染性病爭吵 富二代殺害華裔女友謀殺罪成立

遭指傳染性病爭吵 富二代殺害華裔女友謀殺罪成立