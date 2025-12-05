路透：美國防部要求歐洲2027年前主扛北約傳統防務

美國國防部官員本周在華府向多國外交官表明，美國希望歐洲在2027年前承擔北約（NATO）常規軍事防禦能力的大部分責任，從情報到飛彈皆然。路透

路透獨家報導，美國國防部 官員本周在華府向多國外交官表明，美國希望歐洲在2027年前承擔北約 （NATO）常規軍事防禦能力的大部分責任，從情報到飛彈皆然。由於這項期限相當緊迫，令部分歐洲官員直指不切實際。

報導引述包括一名美國官員在內的5名匿名知情人士指出，這項要求是在本周於華府舉行的會議中提出，會議參與者包括負責北約政策的美國五角大廈 官員與多個歐洲代表團。

若這種責任轉移成真，將徹底改變美國與其最重要軍事夥伴北約的合作方式。美國是戰後政治與軍事聯盟北約的創始國之一。

會中，美國國防部官員指出，華盛頓對歐洲自2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭以來在提升防務能力方面的進展尚不滿意。

美國官員向歐洲代表表示，如果歐洲無法在2027年的期限內達標，美國可能會停止參與部分北約防務協調機制。

所謂傳統防務能力，涵蓋非核資產，從部隊到武器皆算在內；而美國官員並未說明將如何衡量歐洲在承擔大部分責任方面的進度。

目前也不清楚2027的期限是否代表整個川普政府的正式立場，或者只是部分五角大廈官員的看法。華盛頓內部對美國在歐洲應扮演的軍事角色存在重大分歧。

多名歐洲官員說，不論用什麼標準，「2027年」都不切實際，因為歐洲若要在短期內取代部分美方能力，不僅需要資金和政治意願，還需要更多其他必要條件。