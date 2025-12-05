美國安戰略報告：不支持任何片面改變台海現狀行為

我的頻道

中央社華盛頓4日綜合外電報導
白宮4日晚公布總統川普政府的新版「國家安全戰略」。美聯社
白宮4日晚公布總統川普政府的新版「國家安全戰略」。美聯社

根據美國白宮公布的2025年「國家安全戰略」（National Security Strategy, NSS）報告，美國將維持長期的對台政策聲明，即不支持任何單方面改變台灣海峽現狀的行為。

報告中說，從長遠來看，維持美國在經濟與科技上的優勢，是威懾和防止大規模軍事衝突的最可靠方式，而有利的常規軍事力量平衡仍然是戰略競爭中的核心要素。

台灣之所以受到高度關注，一方面是因其在半導體生產上的主導地位，另一方面主要是因為台灣提供了通往第二島鏈的直接通道，並將東北亞與東南亞分隔成兩個截然不同的戰略戰區。鑑於全球每年有1/3的航運經過南海，這對美國經濟具有重大影響。

報告指出，因此，威懾針對台灣的衝突，理想上透過保持軍事優勢，是美國的優先事項。「我們也將維持長期的對台政策聲明，即美國不支持任何單方面改變台灣海峽現狀的行為。」

美國將建設一支能夠在第一島鏈任何地區阻止侵略的軍隊。但美國軍隊無法，也不應該單獨承擔這一責任。盟友必須加強投入，不僅在財政上增加支出，更重要的是在集體防衛上有所作為。美國的外交努力應聚焦於促使第一島鏈的盟友與夥伴，允許美軍更大程度使用其港口及其他設施，並且增加自身防衛支出，最重要的是投資於威懾侵略所需的能力。

「這將把第一島鏈沿線的海上安全問題串聯起來，同時增強美國及盟友阻止任何奪取台灣行動的能力，或防止形成不利於我們的兵力平衡的能力，確保防衛該島的可能性。」

報告指出，相關的安全挑戰還包括任何競爭者控制南海的潛在風險。這可能使一個潛在敵對勢力在全球最重要的商業航道之一徵收通行費，或者更糟—隨意封閉與開放航道。這兩種結果都將對美國經濟及更廣泛的國家利益造成損害，必須制定強有力的措施，以及必要的威懾手段，以保持航道暢通、免於「繳費」，並防止單一國家隨意關閉航道。

這不僅需要對美軍—尤其是海軍—能力的進一步投資，也需要與所有可能受影響的國家，包括印度、日本及其他國家，進行密切合作。

報告中說，鑑於川普總統堅持要求日本和韓國分擔更多防衛責任，美國必須敦促這些國家增加防衛支出，重點是發展包括新能力在內、能威懾對手並保護第一島鏈的能力。「我們還將加強並鞏固在西太平洋的軍事存在，同時在與台灣和澳洲的互動中，持續強調增加防衛支出的重要性。」

報告中強調，防止衝突需要在印太地區保持高度戒備、重建防務工業基礎、增強美國自身及盟友夥伴的軍事投資，並在長期內贏得經濟與科技競爭。

