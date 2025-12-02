美軍擊沉運毒船再炸死倖存者 防長以「戰爭迷霧」辯護：我沒看到

川普總統2日在白宮召開內閣會議，國防部長赫塞斯就坐在他旁邊。(美聯社)

華盛頓郵報日前披露，美軍9月首度以打擊毒品之名，於加勒比海擊沉疑似運毒船隻時，監督此次行動的布拉德利將軍（Frank Bradley）遵從國防部長赫塞斯 口頭指示「殺死所有人」，下令進行第二次打擊，導致2名倖存者喪生。赫塞斯2日表示，他沒有親眼看到那2人，但讚揚布拉德利做出了「正確決定」。

華爾街日報與BBC報導，川普政府官員表示，首次攻擊造成9人死亡，2人生還。赫塞斯在總統川普召開的內閣會議上答覆提問時表示，他授權布拉德利9月2日執行摧毀涉嫌販毒船隻的行動，並觀看了第一次攻擊的「直播」，但在第二次攻擊開始前離席前往另一場會議，直到一至兩小時後才得知後續發展。

他說：「我並未親眼看到生還者，那東西正在燃燒並爆炸，你根本看不到任何東西，這就叫戰爭迷霧。」

此次行動引發強烈爭議。多位國會議員與戰爭法專家認為，鎖定船難中無助的倖存者等同於戰爭罪行，但赫塞斯為這次行動及布拉德利辯護，強調布拉德利擁有完全授權，可以下令此次攻擊。他說：「布拉德利上將做出最終決定擊沉這艘船，並且消除威脅的正確決策。這是明智的判斷，我們支持他。」

川普也為布拉德利辯護，但表示自己仍未接獲第二次攻擊的簡報，並依賴赫塞斯在此類情況下向他通報最新消息。他說赫塞斯做得很好，並且補充指出：「我可以這麼說，我就是要把那些船給擊沉。」