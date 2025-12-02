我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

田州特別選舉 共和黨候選人范艾普斯勝選

馬桶又塞住？水電工人曝絕不在自家廁所做這6件事

美軍擊沉運毒船再炸死倖存者 防長以「戰爭迷霧」辯護：我沒看到

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統2日在白宮召開內閣會議，國防部長赫塞斯就坐在他旁邊。(美聯社)
川普總統2日在白宮召開內閣會議，國防部長赫塞斯就坐在他旁邊。(美聯社)

華盛頓郵報日前披露，美軍9月首度以打擊毒品之名，於加勒比海擊沉疑似運毒船隻時，監督此次行動的布拉德利將軍（Frank Bradley）遵從國防部長赫塞斯口頭指示「殺死所有人」，下令進行第二次打擊，導致2名倖存者喪生。赫塞斯2日表示，他沒有親眼看到那2人，但讚揚布拉德利做出了「正確決定」。

編輯推薦

華爾街日報與BBC報導，川普政府官員表示，首次攻擊造成9人死亡，2人生還。赫塞斯在總統川普召開的內閣會議上答覆提問時表示，他授權布拉德利9月2日執行摧毀涉嫌販毒船隻的行動，並觀看了第一次攻擊的「直播」，但在第二次攻擊開始前離席前往另一場會議，直到一至兩小時後才得知後續發展。

他說：「我並未親眼看到生還者，那東西正在燃燒並爆炸，你根本看不到任何東西，這就叫戰爭迷霧。」

此次行動引發強烈爭議。多位國會議員與戰爭法專家認為，鎖定船難中無助的倖存者等同於戰爭罪行，但赫塞斯為這次行動及布拉德利辯護，強調布拉德利擁有完全授權，可以下令此次攻擊。他說：「布拉德利上將做出最終決定擊沉這艘船，並且消除威脅的正確決策。這是明智的判斷，我們支持他。」

川普也為布拉德利辯護，但表示自己仍未接獲第二次攻擊的簡報，並依賴赫塞斯在此類情況下向他通報最新消息。他說赫塞斯做得很好，並且補充指出：「我可以這麼說，我就是要把那些船給擊沉。」

赫塞斯 川普

上一則

戴爾夫婦豪捐62億元 助美國兒童啟動「川普帳戶」

延伸閱讀

川普簽字 美國「台灣保證實施法案」正式生效

川普簽字 美國「台灣保證實施法案」正式生效
川普點名索馬利亞移民「只會抱怨的垃圾」 應該滾回老家解決問題

川普點名索馬利亞移民「只會抱怨的垃圾」 應該滾回老家解決問題
川普政府恐擴大旅遊禁令 從19國增至約30國

川普政府恐擴大旅遊禁令 從19國增至約30國
美國接G20輪值主席國 官網放川普照片、舊內容全刪

美國接G20輪值主席國 官網放川普照片、舊內容全刪

熱門新聞

川普總統27日在海湖莊園透過影片展示一張號稱是美國軍機擠滿阿富汗移民的照片。(美聯社)

川普：將永久暫停來自「第三世界」國家移民 終止給非美公民福利

2025-11-28 00:17
華府國民兵遇襲反應，川普政府要嚴審嚴批新移民的各種申請程序與福利申領。財政部長貝森特日前表示明年起要切斷所有非公民的政府援助。(美聯社)

貝森特：將切斷無證移民福利 明年度實施

2025-12-01 05:15
川普政府擴大逮捕無證移民，連美國公民配偶在申請綠卡面試時，也因簽證違規被上銬逮捕；示意圖。（路透)

獲永居權最後一關 公民配偶參加綠卡面試竟被上銬帶走

2025-11-27 01:27
圖為川普總統在紐約市的歸化公民的儀式上，透過視頻恭喜新公民。(路透)

川普移民執法擴大審核 包括合法移民 重新審查規模「史無前例」

2025-12-01 01:24
加州的物理治療師巴登支付了高額關稅從荷蘭賣家購買一件中國製外套。貨運示意圖，非新聞相關圖。(路透)

川普取消小額包裹免稅震撼 加州女買456美元風衣付了250美元關稅

2025-12-01 22:50
俄亥俄州聯邦參議員莫雷諾。（美聯社）

共和黨參議員提案「終結雙重國籍」改變移民法

2025-12-02 01:21

超人氣

更多 >
川普取消小額包裹免稅震撼 加州女買456美元風衣付了250美元關稅

川普取消小額包裹免稅震撼 加州女買456美元風衣付了250美元關稅
共和黨參議員提案「終結雙重國籍」改變移民法

共和黨參議員提案「終結雙重國籍」改變移民法
「我們比動物還不如」越南裔母親遣返過程揭酷刑般待遇

「我們比動物還不如」越南裔母親遣返過程揭酷刑般待遇
3星座越活越旺…年紀增長更有福「一生不為錢發愁」

3星座越活越旺…年紀增長更有福「一生不為錢發愁」
川普政府恐擴大旅遊禁令 從19國增至約30國

川普政府恐擴大旅遊禁令 從19國增至約30國