CNN分析：美軍擊船事件後赫塞斯想壓新聞卻未奏效

記者顏伶如／即時報導
有線電視新聞網(CNN)1日分析，赫塞斯(Pete Hegseth)出任防長以來，對媒體充滿敵意堪稱特色，美軍擊沉疑似運毒船隻引發爭議之後，赫塞斯企圖壓新聞卻未奏效。

擊船事件遭到質疑，五角大廈發言人多次指出，行動都有「合法根據」，但媒體報導持續引述法律專家甚至現任國防官員指證，駁斥國防部說詞。報導指出，赫塞斯在五角大廈總部禁止某些媒體進入，結果在擊船事件裡出現反效果，遭到打壓的媒體反而爆出打臉國防部的消息。

華盛頓郵報11月28日報導，美軍9月2日在千里達(Trinidad)沿海地區攻擊一艘船隻之後，對船隻倖存者二度開火(double-tap)。華郵報導引述匿名消息來源說，赫塞斯下達口頭命令，指示對船上所有人員格殺勿論，兩名倖存者在船隻第一次遭到攻擊後緊抓著冒著煙的破損船板，結果美軍再度開火時兩人被炸到粉碎落入水中。

CNN跟進華郵報導指出，聽取簡報的知情人士對於這起事件是否觸犯武裝衝突法感到憂慮。根據戰爭法規定，禁止處決已經處於「失去戰鬥能力」(hors de combat)或因受傷、投降而退出戰鬥的敵方戰鬥人員。報導指出，資深美國國防官員以及美國盟友都對這起擊船事件是否合法感到懷疑。

CNN分析，這起新聞事件的發展走向，就是赫塞斯原本不想讓公眾知道的。赫塞斯今年1月掌理五角大廈之後，與副手一起取消某些受到信譽良好的國防記者採訪座位、拒絕在鏡頭前的採訪要求、嘲笑媒體帶著黨派偏見報導新聞、對於五角大廈採訪規定做出大幅改變。媒體記者及媒體倡議人士說，例行新聞報導因此被扣上罪名，媒體拒絕配合國防部要求，記者集體把採訪證退還給國防部以示抗議。

不過，從擊船事件的新聞報導內容可以看出，五角大廈內部人士持續對媒體發言。華郵報導便引述現任與前任美國政府官員以及戰爭法專家。

主跑國防的媒體無法繼續進入五角大廈之後，赫塞斯把採訪座位畫給挺川名嘴以及社群網紅。

