拒分享糧食券資料 農業部長威脅斷藍州切經費

編譯周芳苑／即時報導
農業部長羅林斯表示，如果藍州拒絕與川普政府分享「糧食券」的用戶資料，政府將切斷聯邦撥款。(美聯社)
農業部長羅林斯表示，如果藍州拒絕與川普政府分享「糧食券」的用戶資料，政府將切斷聯邦撥款。(美聯社)

農業部長羅林斯(Brooke Rollins)2日威脅民主黨執政的21個藍州表示，如果拒絕與川普政府分享俗稱「糧食券」的「補充營養援助計畫」(SNAP)的用戶資料，政府將切斷聯邦撥款。

羅林斯在白宮內閣會議上告訴川普總統，政府下周開始將停止對拒絕配合的民主黨州撥放聯邦資金，直到這些州政府遵守規定為止。

羅林斯聲稱，農業部需要各州提供糧食券計畫的相關數據，例如領取福利者的姓名和移民身分，藉此根除詐欺行為，保護美國納稅人的權益；該部門2月間便第一次要求全美50州全部要向聯邦政府提交數據。

民主黨主導的州已提出訴訟，試圖阻止該要求，表示他們已負責驗證糧食券受益人的資格，而且從未向聯邦政府分享該計畫中大量的敏感資料。

羅林斯指出，到目前為止，全美29個共和黨主導的紅州已遵守要求、提供數據，但21個民主黨藍州仍拒絕配合，她特別點名加州、紐約州和明尼蘇達州拒絕提供資料。加州州長紐森的發言人質疑聯邦真的會切斷經費，「削減供應美國兒童食物的計畫在道德上令人厭惡」。

農業部發言人進一步表示，該部門已成立「糧食券計畫誠信小組」(SNAP integrity team)，負責分析各州數據並杜絕濫用福利詐欺；該部門再次向民主黨執政州請求提供數據，如果不配合，將正式警告，並撤回行政撥款。

農業部官網顯示，2024年度，全美每月約有4200萬人因糧食券計畫受惠，大多數是兒童、老年人或殘障人士。

羅林斯在內閣會議上表示，如今糧食券計畫存在著「猖獗的詐欺行為」。然而，農業部「食品與營養服務局」(Food and Nutrition Service)一份情況說明書引述2023年度的數據稱，大部分糧食券計畫的福利都按照預期用途使用。

該情況說明書也顯示，2023年度，全美將近26萬2000戶獲得糧食券計畫授權的零售商中，有1980家被取消資格、561家被課罰款。

糧食券 民主黨 農業部

