我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普再掀「自動筆」爭議 取消非拜登直接簽的行政令

時報廣場跨年倒數水晶球 全新設計璀燦加倍

宏都拉斯總統大選在即 川普再表態籲支持阿斯夫拉

記者陳熙文／華盛頓即時報導
宏都拉斯在野黨總統候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）。路透
宏都拉斯在野黨總統候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）。路透

中美洲國家宏都拉斯即將於30日舉行總統大選，美國總統川普28日再度發文表態支持保守派國家黨候選人阿斯夫拉，稱美國對他有非常大的信心，並表示，如果阿斯夫拉沒有贏得勝利，美國不會投資宏都拉斯。

宏都拉斯即將於30日舉行總統大選，選舉採一輪投票決勝負，由執政黨自由重建黨（Liberty and Refoundation Party）的蒙卡達（Rixi Moncada）、右派反對黨國家黨（National Party）的阿斯夫拉（NasryAsfura）及中右派反對黨自由黨（Liberal Party）的納斯拉亞（Salvador Nasralla）3位候選人角逐總統寶座。

川普28日表示，如果阿斯夫拉贏得選舉，美國會非常支持，因為美國對阿斯夫拉、他的政策，以及他將對宏都拉斯人民做出的貢獻有很大的信心；川普表示，如果阿斯夫拉沒有贏得勝利，美國不會做出可觀的投資；川普說，因為錯誤的領導人只會為國家帶來災難性的結果。

川普表示，阿斯夫拉會成為一位偉大的總統，而美國會與阿斯夫拉緊密合作，確保他的成功。

川普也說，他將給予宏都拉斯前總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）全面的赦免；川普說，據他所知，葉南德茲遭到粗暴且不公平的待遇；川普表示，這樣的情況不能再持續下去。

川普也再度呼籲大家投票給阿斯夫拉，並恭喜葉南德茲即將獲得赦免。

川普 投票 總統大選

上一則

川普再掀「自動筆」爭議 令取消非拜登直接簽署的行政令

延伸閱讀

川普再掀「自動筆」爭議 令取消非拜登直接簽署的行政令

川普再掀「自動筆」爭議 令取消非拜登直接簽署的行政令
與川普談判很難搞？巴西贏得TACO交易 學習交手致勝三招

與川普談判很難搞？巴西贏得TACO交易 學習交手致勝三招
華府國民兵遇襲 19國綠卡移民重審 川普點名阿富汗

華府國民兵遇襲 19國綠卡移民重審 川普點名阿富汗
川普對台海議題保持沉默 WSJ：台灣解讀為「無聲勝有聲」

川普對台海議題保持沉默 WSJ：台灣解讀為「無聲勝有聲」

熱門新聞

川普總統27日在海湖莊園透過影片展示一張號稱是美國軍機擠滿阿富汗移民的照片。(美聯社)

川普：將永久暫停來自「第三世界」國家移民 終止給非美公民福利

2025-11-28 00:17
川普政府擴大逮捕無證移民，連美國公民配偶在申請綠卡面試時，也因簽證違規被上銬逮捕；示意圖。（路透)

獲永居權最後一關 公民配偶參加綠卡面試竟被上銬帶走

2025-11-27 01:27
中國國家主席習近平（右）和美國總統川普（左）。（美聯社）

川習通話 習稱維護二戰成果 「台灣回歸中國」

2025-11-24 10:20
美國海軍尼米茲號航空母艦。(路透)

「尼米茲」前腳走「華盛頓」後腳到 美航艦一進一出南海

2025-11-22 11:21
美國外交官奉命向歐洲等盟友提出關切，說明「有移民背景的人跟暴力犯罪有關」，希望盟邦像美國一樣展開大規模遣返行動。（美聯社）

紐時：美向歐洲、加拿大、澳洲、紐西蘭施壓要求展開大規模遣返

2025-11-27 10:40
川普總統昨日身穿黑色羊毛大衣、搭配酒紅色圍巾。(路透)

川普最新穿搭讓左派支持者炸鍋：想裝「潮」學曼達尼

2025-11-23 17:05

超人氣

更多 >
川普：將永久暫停來自「第三世界」國家移民 終止給非美公民福利

川普：將永久暫停來自「第三世界」國家移民 終止給非美公民福利
4生肖中年拚出頭 他敢衝敢試年底迎事業收穫期

4生肖中年拚出頭 他敢衝敢試年底迎事業收穫期
不是竹棚 香港宏福苑大火關鍵找到了 港府：包窗戶的發泡膠板

不是竹棚 香港宏福苑大火關鍵找到了 港府：包窗戶的發泡膠板
再開關稅紅利支票 川普：可能完全取消所得稅 因為關稅收入很多

再開關稅紅利支票 川普：可能完全取消所得稅 因為關稅收入很多
華府國民兵遇襲 19國綠卡移民重審 川普點名阿富汗

華府國民兵遇襲 19國綠卡移民重審 川普點名阿富汗