美國賣F-35戰機給沙烏地阿拉伯可能改變中東勢力平衡

記者顏伶如／即時報導
沙烏地阿拉伯王儲沙爾曼(Mohammed bin Salman，左)18日在白宮出席川普總統(右)為其舉行的晚宴時發言。路透
沙烏地阿拉伯王儲沙爾曼(Mohammed bin Salman，左)18日在白宮出席川普總統(右)為其舉行的晚宴時發言。路透

川普總統18日接見沙烏地阿拉伯王儲沙爾曼(Mohammed bin Salman)時說，美國將出售F-35戰鬥機給沙國。華爾街日報19日分析，以色列擔心原本享有的軍事優勢恐在沙烏地阿拉伯取得F-35戰機之後消失，並且引發地區當中其他勢力爭相購買，打亂中東地區勢力平衡。每架飛機造價約1億的F-35戰機，對於以色列與黎巴嫩、伊朗爆發衝突期間具備空中優勢扮演關鍵角色，美以兩國政府官員表示，以色列雖然對美國賣F-35戰機給沙國感到疑慮，但以色列憑藉美以軍事合作以及向美國採購新武器，依然可以維持軍事領先。

報導指出，過去兩年以色列在中東各地戰場稱霸，在各種衝突裡不曾損失一架飛機，主要原因就是F-35戰鬥機，如今川普政府答應要把美國最先進的這款戰機賣給沙烏地阿拉伯，以色列等於失去對鄰近國家享有的軍事優勢。

以色列官員的憂慮並不是沙烏地阿拉伯如何使用F-35戰機，而是擔心區域當中其他勢力也跟著採購F-35戰機，例如土耳其。

華府智庫「保衛民主基金會」(Foundation for Defense of Democracies)研究員、前任以色列國家安全顧問胡拉塔(Eyal Hulata)表示，空軍就是以色列的保險政策，「它是我們的長臂，也是我們對絕大多數情況最快也最有效的反應」。

今年6月，以色列與伊朗爆發12天戰爭衝突期間，F-35戰機獲得充分運用，以軍從一開戰就摧毀伊朗空防，制霸空域。

華府「猶太美國國家安全研究所」(Jewish Institute for National Security of America)研究員、前任以色列國安顧問亞米德羅爾(Yaakov Amidror)說，以色列擔心的理由之一是沙烏地阿拉伯得到F-35戰機之後，取得偵測以色列F-35戰機行蹤的能力。亞米德羅爾說：「以色列是中東地區唯一擁有F-35戰機的國家，這點很重要。」他表示，以色列因此能夠在不被其他國家得知的情況下展開軍事行動，在防禦任務方面占上風。

美國政府官員與前任以色列資深官員指出，只要美以兩國維持新層級的軍事合作、以色列持續向美國採購新武器，以色列仍有辦法繼續在中東地區保持軍式領先。美國與以色列也可以利用F-35戰機出售，鼓勵沙烏地阿拉伯與以色列發展正常化關係。

