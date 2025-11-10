川普赦免朱利安尼等盟友 多人被控圖謀推翻2020大選

我的頻道

中央社華盛頓9日綜合外電報導
曾任川普律師的前紐約市長朱利安尼（Rudy Giuliani）。路透
美國司法部的赦免律師馬丁今天宣布，總統川普已赦免多名自身政治盟友，其中包括曾任川普律師的前紐約市長朱利安尼，他們被指控試圖推翻2020年總統大選結果。

法新社報導，馬丁（Ed Martin）在社群媒體X平台公布一份列出70多人的赦免名單，包括曾擔任川普（Donald Trump）律師的朱利安尼（Rudy Giuliani）和鮑威爾（Sidney Powell），還有川普的前白宮幕僚長梅杜斯（Mark Meadows），他們獲得「全面、徹底且無條件」的赦免。

赦免名單上的人士捲入竄改亞利桑納州、喬治亞州、密西根州等激戰州選舉人名單的計畫，這幾州在2020年總統大選均由前美國總統拜登（Joe Biden）勝出。

這項計畫獲得川普及其盟友支持，並助長民眾舉行示威抗議，最終演變為2021年1月6日襲擊國會山莊的暴動。

總統赦免僅適用於聯邦起訴，不適用州或地方起訴。儘管這份4頁的赦免令中沒有人在聯邦層級受到起訴，但赦免令可防止未來的當局起訴他們。

這批獲赦免人士也包含獻策阻止選舉結果認證的律師伊斯特曼（John Eastman），以及長期擔任川普顧問的艾普斯坦（Boris Epshteyn）。

川普一直堅稱他有權赦免自己被控犯下的聯邦罪行，但他尚未付諸實行。

在這份針對「與2020年總統大選相關」或「致力揭發選舉舞弊」等行為的赦免令中，川普表示「本次赦免不適用美國總統」。

