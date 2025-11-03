特赦趙長鵬 川普卻稱「不知他是誰」

川普總統上月特赦幣安創辦人趙長鵬(圖)，但卻2日卻說不知趙長鵬是誰。(路透)

川普 總統剛在上月特赦加密貨幣 平台「幣安」(Binance)創始人趙長鵬，但在接受哥倫比亞廣播公司(CBS)新聞節目「60 分鐘」(60 Minutes)訪談時，卻說不知趙長鵬是誰，對此人一無所知。

綜合CNBC等媒體報導，美國政府一直指控趙長鵬「對美國國安造成重大傷害」，因此川普上月特赦即遭外界廣泛質疑，在2日播出的「60 分鐘」節目裡，主持人歐唐納爾(Norah O'Donnell) 就問及川普為何依然赦免他。

川普的回應是，決定赦免趙長鵬是出於提升美國在全球新興加密貨幣產業競爭力的願望，說「如果我們不成為領頭羊，中國、日本等就會成為領頭羊」，又說「我的兒子們比我更了解加密貨幣，我對它知之甚少」。

當歐唐納爾再提到「權錢交易」的疑慮，指幣安曾協助川普家族的加密項目「世界自由金融公司」(World Liberty Financial)進行20億元穩定幣交易時，川普否認存在利益交換，表示自己「對此一無所知，因為我太忙了」，強調是「兒子們在經營，他們並不是政府官員」。

拜登 政府指幣安未能充分打擊其加密貨幣交易所的洗錢活動，透過平台交易以支持包括恐怖主義等非法活動並提出檢控，2023年底幣安同意支付總計43億元，趙長鵬被判監4個月於2024年9月獲釋，川普當選後，趙長鵬積極尋求特赦。

在否認知曉趙長鵬案件的同時，川普又說「我根本不認識這個人。我想我從來沒見過他」、「我不知道他是誰，只聽說他和我一樣，是拜登政府的受害者」。

川普在訪談中談到加密貨幣，尤其是涉及其家族的加密項目時情緒激動，與歐唐納爾展開激烈爭辯，當歐唐納爾質疑「你不擔心會給人留下腐敗的印象？」川普即提出嚴厲警告，威脅停止接受訪問。

在電視播出以及上傳到YouTube的一小時加長版裡，均沒有出現這個警告片段。

這是川普2024年10月控告CBS以來，首次接受這檔節目的訪問。川普當時指CBS訪問民主黨總統候選人賀錦麗時，對提到他的部分作了「誤導性的剪輯」，後來CBS支付1600萬元達成和解。