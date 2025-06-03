華爾街日報：中國立場轉硬 貿易談判將要求美放行晶片

今年5月，美國財長貝森特（左）和中國國務院副總理何立峰（右）在瑞士日內瓦會面。路透

美媒報導，中國領導人習近平 第2度與美國總統川普 在貿易戰中交手，他決心採取比上次更強硬的立場。在雙方的後續談判中，北京將要求華府放行管制晶片等中國真正需要的商品。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導，在川普（Donald Trump）首個總統任期內，美中歷經2年談判敲定的貿易協議，被外界廣泛視為對美國較有利。

今年5月，美中於瑞士日內瓦達成關稅 戰休兵90天的初步協議。談判伊始美國財政部長貝森特（Scott Bessent）就曾示意，雙方接下來的談判應以川普上個任期內美中達成的「第一階段貿易協議」為榜樣。

依照當時的協議，中國必須大幅增加採購美國貨品和服務，換取美國降低部分關稅，但美國仍維持針對半數中國輸美商品的25%關稅。

曾諮詢中國官員意見的消息人士透露，如今習近平無意延續上述協議模式，因為美方幾乎完全不需讓利，且距離北京希望取消所有關稅的目標有明顯差距。

報導指出，在中國國內，「第一階段貿易協議」被視為19世紀中期中國與列強簽訂不平等條約的現代版，當年那些條約被中國稱為「百年國恥」。

從戰略角度來看，習近平如今感覺自己更有條件對美國採取強硬姿態。消息人士表示，習近平認為，與2018和2019年美中貿易戰時相比，現在的中國整體而言準備更充分、更能自給自足，他也成立1個專門團隊，以在談判中採取更強硬的立場。

川普重返白宮後，習近平起初採取較溫和的姿態。但川普4月初開始對中國一路加徵關稅到145%，他的團隊與其他國家的貿易談判也被認為意圖形成「統一陣線」，意在「孤立中國」；北京於是態度轉硬，不僅對美國祭出對等關稅報復，還實施其他貿易限制，其中最致命的手段就是限制稀土出口。

報導指出，中國這回在國務院副總理何立峰帶領下，打造了1座貿易戰武器庫，包括針對製造晶片、汽車和F-35戰機所需的關鍵材料實施出口管制，以讓中國有能力對美國造成實質痛苦。

此外，中國也設法拉近與西方科技的差距，並在再生能源產品、機器人和人工智慧（AI）等戰略領域中取得領先地位。這也讓中國較過去更不容易受到美國制裁的打擊。

到了4月底，美國企業和投資人紛紛清楚表達，他們無法承受貿易戰拖延的後果，因為兩國互課的超高關稅恐將導致供應鏈中斷及商店無貨可賣。於是在5月中，川普派出貝森特和貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）赴日內瓦與何立峰談判。

何立峰成功說服川普團隊讓貿易戰休兵90天。據消息人士說法，北京將此事視為勝利，因為這向習近平證明，堅守立場是有用的。

報導還指，習近平之所以重用何立峰來擔任中國經濟守門員，是因為他和習一樣對國家控制抱持堅定信念。他堅定捍衛北京的產業政策，對於遏制產能過剩問題也看似興趣缺缺。

何立峰與華府官員和美國企業高階主管會面時，面對廉價中國產品充斥全球市場的質疑，他僅一再重申，中國出口的低成本優質產品對世界是件好事，而非問題。

消息人士說，當何立峰再度與川普團隊展開貿易談判，他的主要目標將是確保在日內瓦爭取到的關稅條件永久有效。為此北京預計將提議採購更多美國貨，包括農產品和能源等，也會加大對美國製造業的投資。

而何立峰和他的團隊則將向美方要求允許中國購買其真正需要的貨品，例如目前受到川普政府管制出口的晶片和其他科技產品。