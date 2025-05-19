我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

快看世界／今日你應知道5件事

冷凍蝦可存放多久？農業部給出答案

以總理揚言將控制整個加薩 白宮拒評：等川普自行回應

編譯羅方妤／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
白宮發言人李維特19日在白宮舉行記者會。歐新社
白宮發言人李維特19日在白宮舉行記者會。歐新社

美國CNN報導，美國白宮在19日的記者會，拒絕對以色列總理內唐亞胡稱將「控制整個加薩走廊」的言論進行評論。白宮發言人李維特表示，自己必須先和總統川普談談這些評論，會讓川普自行對此發表看法。

李維特告訴記者：「我必須和川普總統談談這些評論。我認為這些言論是內唐亞胡總理今天早上發布的，而我會讓總統自己來對此發表看法。川普總統已經非常清楚表明，他希望看見該區域的衝突結束，希望所有人質獲釋……內唐亞胡總理的言論，我會讓總統自行回應。」

內唐亞胡在19日稍早表示，以色列計畫控制整個加薩走廊。這番言論是在以軍對加薩發動大規模地面行動後不到24小時發表的。以軍上周也加強空襲加薩。

內唐亞胡19日說：「我們正在進行激烈、大規模的戰鬥—激烈且規模龐大。我們有取得進展。我們將控制整個加薩走廊，這是我們將要做的事。」

聯合國（UN）和知名援助組織對這次的新攻勢提出警告，稱平民是這次襲擊主要受害者。CNN指出，巴勒斯坦衛生部統計數據顯示，自以軍15日加強空襲以來，已有超過300人喪生，另有逾1000人受傷。

川普上周出訪中東地區，再度提出由美國接管加薩的想法，提議建立「自由區」（freedom zone），並說自己持續思考如何重新發展飽受戰爭蹂躪的加薩。

加薩 川普 白宮

上一則

開啟俄烏停火通話行程 川普先後與澤倫斯基、普亭通話

延伸閱讀

開啟俄烏停火通話行程 川普先後與澤倫斯基、普亭通話

開啟俄烏停火通話行程 川普先後與澤倫斯基、普亭通話
川普控賀錦麗付費請名人背書 揚言展開重大調查

川普控賀錦麗付費請名人背書 揚言展開重大調查
與川普共進晚餐 迷因幣買家不少來自亞洲

與川普共進晚餐 迷因幣買家不少來自亞洲
川普減稅法案在眾議院委員會過關 為全院表決鋪路

川普減稅法案在眾議院委員會過關 為全院表決鋪路

熱門新聞

川普總統15日在卡達烏代德空軍基地演講。（美聯社）

川普外交破格出招 連反對他的民主黨人也瞠目佩服

2025-05-15 14:43
零售業巨頭沃爾瑪。(美聯社)

川普威脅沃爾瑪自己吞下關稅 不能漲價

2025-05-17 13:36
川普(左前)、沙國王儲沙爾曼與出席沙美投資論壇的人士合照。(路透)

川普出席沙國王室歡迎會 黃仁勳、蘇姿丰、馬斯克皆到場

2025-05-13 08:53
印度正評估對部分美國製產品開徵進口關稅，藉此反擊美國總統川普關稅攻勢。（路透）

不怕像中被加稅？這個超級大國準備反擊川普

2025-05-13 08:10
美國總統川普（左）2019年的日本大阪G20峰會場邊會議，與中國國家主席習近平會面。資料照片。(美聯社)

美中打破貿易僵局始於一場秘密會議 學者說「它」先退縮

2025-05-12 20:26
川普政府計劃徹底改寫AI半導體出口規定，摒棄拜登時代提出的晶片出口三級管制計畫。(路透)

美正式撤銷AI晶片出口三級管制計畫 宣告使用華為昇騰晶片都違規

2025-05-13 19:57

超人氣

更多 >
肖戰果然魅力難擋…「藏海傳」開播收視登頂 觀眾評價竟都一樣

肖戰果然魅力難擋…「藏海傳」開播收視登頂 觀眾評價竟都一樣
拜登罹攝護腺癌轉移骨骼「無法根治」 醫師曝存活期

拜登罹攝護腺癌轉移骨骼「無法根治」 醫師曝存活期
前總統拜登罹患前列腺癌 已擴散到骨骼

前總統拜登罹患前列腺癌 已擴散到骨骼
黃石公園7死車禍 罹難者身分公布 3人來自南加

黃石公園7死車禍 罹難者身分公布 3人來自南加
「沒人問我想不想出生」生殖診所炸彈客死前錄下自白

「沒人問我想不想出生」生殖診所炸彈客死前錄下自白