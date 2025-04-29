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川普將簽行政命令 減輕進口汽車及零件關稅衝擊

世界新聞網王若馨／即時報導
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川普將簽署行政命令減輕進口汽車關稅的衝擊 。(路透)
川普將簽署行政命令減輕進口汽車關稅的衝擊 。(路透)

白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)29日上午表示，川普總統將於今日簽署行政命令，減輕對汽車及其零件徵收25%關稅所造成的衝擊。

華爾街日報(Wall Street Journal)在白宮記者會前發布獨家報導指出，知情人士表示，美國將繼續實施目前對進口汽車徵收的25%關稅，但新措施將防止其他相關稅種疊加，這意謂已支付汽車關稅的汽車製造商將不會被徵收其他關稅，例如鋼鐵和鋁關稅。

對外國產汽車徵收的25%關稅已於本月初生效，知情人士表示，此舉將具有追溯力，汽車製造商可以獲得已支付的關稅補償。

該知情人士表示，預計5月3日前對外國汽車零件加徵25%的關稅仍將生效，但汽車製造商將有機會獲得部分補償；新政策允許汽車製造商在第一年內，最高將獲得相當於美國產汽車價值3.75%的關稅補償，第二年補償比率將降至汽車價值的2.5%。

這是繼市場動盪和企業及各國積極遊說後，白宮對於降低汽車關稅影響所做出的最新重大調整。

川普將在29日傍晚前往密西根州底特律郊外參加集會活動之前，簽署這項行政命令。

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