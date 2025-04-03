克魯曼評川普「對等關稅」：基於不實指控、瘋狂至極

諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透

根據媒體近日報導推敲，各界原以為美國總統川普 2日宣布的「解放日」關稅 會低於預期，不料結果恰好相反，例如瞄準越南、中國和台灣的「對等關稅」稅率遠比預期糟糕，竟分別達到46%、34%和32%。

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼 說：「川普瘋狂至極。」

克魯曼指出，說川普瘋狂，不只因為他宣布的關稅稅率遠超出眾人所料，也因為他對美國貿易夥伴做出不實指控--難以判斷川普是否蓄意說謊，有可能是出於無知--這不僅會觸怒這些貿易夥伴國，日後即使想認錯恐怕也覆水難收。

先看川普是怎麼說的。大致而言，川普聲稱，世界其他國家都對美國產品徵收極高的關稅，而他加徵的這些「對等」關稅稅率僅為美國產品被課稅率的一半。

川普並展示一張「對等關稅」表格，左欄是國家名稱，中間欄顯示各國對美國產品徵收的關稅稅率（計入匯率操縱和貿易壁壘）。最令市場震撼的是，右欄列出美國將反擊各國的對等關稅稅率，還特別標示「已打折」--除了10%基本稅率外，其餘大約都打對折。

克魯曼批評，左欄顯示美國產品在外國被重課的關稅稅率，簡直太瘋狂！他舉歐盟為例說，歐盟和美國一樣，關稅大致偏低，實際上對美國產品徵收的關稅平均不到3%。但川普這張表中間欄卻顯示，歐盟對美國貨重課39%的稅率！

那麼，這39%的數字從何而來？天曉得。許多人揣測，川普可能也把加值稅（VAT）當作關稅算進去，但其實不該這麼算。克魯曼解釋，歐洲生產商把產品賣到歐盟市場，和美國生產商繳一樣的VAT，所以沒有歧視問題，也因此不構成所謂保護主義「貿易壁壘」。但就算誤解那一點，歐盟VAT稅率目前約20%，再怎麼算也不至於接近39%。

克魯曼表示，川普聲稱歐盟徵收的關稅是實際稅率的十倍多，既然話已說出口，按往例觀之，川普絕不會改口認錯。

比方說，川普至今仍聲稱美國每年補貼加拿大2,000億美元。此數有兩大謬誤：既錯把加拿大對美貿易順差看作是美國「補貼」加國，也把加國對美順差金額誇大成實際順差的三倍。縱使許多人已指出這個錯誤，川普仍照說不誤，一如領導政府效率部（DOGE）的馬斯克，到現在仍宣稱數百萬個死人還在領社會安全金。

克魯曼認為，祈盼川普會回心轉意的人士，可以死心了。川普宣布那麼高的關稅稅率，又對其他國家徵收的關稅做出完全錯誤的指控，應該已粉碎了對川普可能懸崖勒馬的希望。