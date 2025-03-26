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加州聯邦眾議員華特斯：川普應考慮遣返梅蘭妮亞

「大西洋月刊」公布川普國安高層群聊更多內容

民主黨加州聯邦眾議員華特斯：川普應考慮遣返梅蘭妮亞

記者顏伶如／即時報導
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川普總統與第一夫人梅蘭妮亞(Melania Trump)。歐新社
川普總統與第一夫人梅蘭妮亞(Melania Trump)。歐新社

新聞周刊(Newsweek)26日報導，民主黨加州聯邦眾議員華特斯(Maxine Waters)22日在洛杉磯一場抗議政府效率部裁撤聯邦部門的示威活動中說，川普總統應該考慮遣返第一夫人梅蘭妮亞(Melania Trump)。

華特斯說，川普想要推翻憲法對出生公民權的保障，即使父母是無證移民，在美國出生的兒女依然有權留在美國，如果川普想調查哪些人的父母是無證移民，「或許可以從梅蘭妮亞開始」。

洛杉磯時報報導，22日抗議川普政府裁撤聯邦機關的示威活動有數百人參加，群眾步行到位於威爾夏爾大道(Wilshire Boulevard)的退伍軍人醫院。

梅蘭妮亞是美國史上第一位歸化入籍成為美國公民的第一夫人，也是美國史上第二位出生外國的總統夫人。前總統亞當斯(John Quincy Adams)的妻子路易莎(Louisa Catherine Johnson Adams)1775年出生於英國倫敦。

出生於斯洛維尼亞(Slovenia)的梅蘭妮亞，離開家鄉到美國發展模特兒事業。根據政府公布官方紀錄，梅蘭妮亞嫁給當時是房地產大亨的川普之後，2006年入籍美國。梅蘭妮亞後來也為父母申請入籍。

梅蘭妮亞的雙親克納夫斯(Viktor Knavs)、阿瑪利加(Amalija Knavs)2018年成為美國公民。阿瑪利加2024年過世。

過去幾個月，克納夫斯多次與川普家族一起出席公開活動，包括在川普就職典禮時與外孫拜倫‧川普(Barron Trump)坐在一起。

華特斯22日在洛杉磯示威活動演說指出，不知道梅蘭妮亞的父母是否為無證移民，「最好調查一下」。

梅蘭妮亞 川普 洛杉磯

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