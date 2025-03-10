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討論俄烏停火 美國烏克蘭本周談判4大看點

記者顏伶如／即時報導
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川普與澤倫斯基日前在白宮的會晤不歡而散。（路透）
川普與澤倫斯基日前在白宮的會晤不歡而散。（路透）

川普政府高層官員本周將在沙烏地阿拉伯與俄羅斯烏克蘭官員分別見面，討論備受矚目的俄烏戰爭停火協議。川普總統與執政團隊為停火協議積極斡旋，有線電視新聞網(CNN)10日報導，美方代表團將由誰率領目前仍不清楚，但國務卿魯比歐(Marco Rubio)、國家安全顧問沃茲(Mike Waltz)以及總統特使將在沙國吉達(Jeddah)會晤烏克蘭官員。

利害關係為何？

川普與烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)2月28日在白宮橢圓形辦公室會談不歡而散之後，雙方都在努力修補關係。CNN報導，美烏官員本周會面時可望達成協議，烏方同意讓美國取得烏克蘭礦產，交換美國承諾為基輔提供具體安全擔保。

川普與澤倫斯基鬧僵之後，美國宣布停止烏克蘭所有軍援，停止對烏克蘭提供情報分享。報導指出，這些都是川普對基輔的施壓手段，要讓烏克蘭同意與俄羅斯達成停火協議，美國則不必答應為烏克蘭提供安全保證。

澤倫斯基怎麼說？

澤倫斯基已經對白宮會談的所作所為表示後悔，並說烏克蘭已經準備好參加和平協商，並與美國簽訂礦產協議。

川普怎麼說？

川普9日表示，這次在沙烏地阿拉伯的會談可能出現「非常重大的成果」，暫停對基輔情報分享的命令已經解除。不過，川普並未承諾如果烏克蘭簽訂礦產協議，美國也將恢復提供軍援。

川普也對俄羅斯施壓

川普日前揚言，莫斯科若持續轟炸烏克蘭，美國考慮對俄羅斯祭出新一波制裁，包括俄羅斯銀行產業在內。川普這番發言基調一改連續幾周討好俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)的論述，甚至提到美國不排除解除對俄羅斯的制裁。

烏克蘭 川普 俄羅斯

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