討論俄烏停火 美國烏克蘭本周談判4大看點

川普與澤倫斯基日前在白宮的會晤不歡而散。（路透）

川普 政府高層官員本周將在沙烏地阿拉伯與俄羅斯 、烏克蘭 官員分別見面，討論備受矚目的俄烏戰爭停火協議。川普總統與執政團隊為停火協議積極斡旋，有線電視新聞網(CNN)10日報導，美方代表團將由誰率領目前仍不清楚，但國務卿魯比歐(Marco Rubio)、國家安全顧問沃茲(Mike Waltz)以及總統特使將在沙國吉達(Jeddah)會晤烏克蘭官員。

利害關係為何？

川普與烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)2月28日在白宮橢圓形辦公室會談不歡而散之後，雙方都在努力修補關係。CNN報導，美烏官員本周會面時可望達成協議，烏方同意讓美國取得烏克蘭礦產，交換美國承諾為基輔提供具體安全擔保。

川普與澤倫斯基鬧僵之後，美國宣布停止烏克蘭所有軍援，停止對烏克蘭提供情報分享。報導指出，這些都是川普對基輔的施壓手段，要讓烏克蘭同意與俄羅斯達成停火協議，美國則不必答應為烏克蘭提供安全保證。

澤倫斯基怎麼說？

澤倫斯基已經對白宮會談的所作所為表示後悔，並說烏克蘭已經準備好參加和平協商，並與美國簽訂礦產協議。

川普怎麼說？

川普9日表示，這次在沙烏地阿拉伯的會談可能出現「非常重大的成果」，暫停對基輔情報分享的命令已經解除。不過，川普並未承諾如果烏克蘭簽訂礦產協議，美國也將恢復提供軍援。

川普也對俄羅斯施壓

川普日前揚言，莫斯科若持續轟炸烏克蘭，美國考慮對俄羅斯祭出新一波制裁，包括俄羅斯銀行產業在內。川普這番發言基調一改連續幾周討好俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)的論述，甚至提到美國不排除解除對俄羅斯的制裁。