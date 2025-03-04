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前社安局長：社安金發放30天內恐因政府縮編而中斷

記者顏伶如／即時報導
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前任社會安全局局長歐麥利(Martin O'Malley)。美聯社
前任社會安全局局長歐麥利(Martin O'Malley)。美聯社

前任社會安全局(Social Security Administration，SSA)局長歐麥利(Martin O'Malley)接受CNBC新聞頻道專訪時說，受到政府效率部(Department of Government Efficiency，DOGE)推動政府縮編影響，社安金發放未來30天到90天之內可能中斷。全國約有7000萬人以社安金做為主要收入來源，包括處於弱勢的退休族及身心障礙民眾。

新聞周刊(Newsweek)4日報導，川普總統選舉期間多次承諾上台後不會砍社安金，但共和黨在眾議院推動法案以及政府效率部提案當中，都包括社會安全局的縮編計畫。

政府效率部先前已宣布，社會安全局編制將縮減一半。社安局轄下的改革辦公室(Office of Transformation)上周已經關閉，員工遭到行政停職(administrative leave)，分析審查暨監督辦公室(Office of Analytics, Review and Oversight，OARO)業務移交其他部門，研究單位退休與殘障研究聯盟計畫(Retirement and Disability Research Consortium，RDRC)終止運作。

社會安全局上周在新聞稿中宣布，目前員工總數約5萬7000人，將裁撤7000人，讓員工總數達到目標5萬人。

歐麥利接受CNBC訪問時說，受到社安局縮編影響，社安金發放制度最後可能瓦解，社安金發放中斷。他表示，估計社安金發放中斷在未來30天至90天之內便將出現。

他表示，政府效率部主導的縮編行動，將讓社會安全局計畫受挫的狀況越來越頻繁，最後則整個系統瓦解(collapses)，無力處理社安金發放業務。歐麥利在社安局局長任內曾向國會要求增加現代化資訊科技以及改善客服品質的預算。

率領政府效率部的科技富豪馬斯克(Elon Musk)在上周播出的保守派名嘴羅根(Joe Rogan)播客節目(podcast)訪問中說，社安金是「史上規模最大的龐氏騙局(Ponzi scheme)」。

社會安全局3日指出，在2025會計年度的經費當中，已經找到累計8億元可以省下的開銷，人員薪水、資訊科技、合約與補助、辦公室租賃等項目都包括在內，未來幾周或幾個月還會有進一步節流措施。

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