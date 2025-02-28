川澤衝突 挺烏派參議員葛理漢：澤倫斯基該辭職

過去一直力挺烏克蘭的共和黨籍聯邦參議員葛理漢，28日在澤倫斯坦與川普的會晤不歡而散後，稱澤倫斯坦要麼改變立場，要辭職。(路透)

川普 與澤倫斯基 28日在橢圓形辦公室公開言語衝突的場面，令國際震驚之餘，也迅即在美國政壇議論紛紛。

一貫挺烏的南卡州共和黨籍聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)當天猛烈抨擊澤倫斯基，認為他應該考慮自己的政治前途，並暗示他應該辭職。

他在白宮外對媒體稱澤倫斯基很「過分」，指「澤倫斯基在橢圓形辦公室的行為很不尊重，不知道還能否繼續與他達成交易」，「從他處理會議的方式來看，我認為大多數美國人都不想跟他做交易」。

當問及澤倫斯基應否辭職時，葛理漢回答說，「要麼他辭職並派一個我們可以做交易的人過來，要麼他必須作出改變」。

葛理漢又說，他在(28日)早上已跟澤倫斯基通電話說不要激怒川普，指總統前一晚心情很好。但最後結果仍然是這樣。

葛理漢在國會一直堅決支持烏克蘭抗俄，在俄烏戰爭三年期間，他都投票支持向基輔提供數以百億元的軍事及經濟援助，甚至在開戰初期推動刺殺俄羅斯總統普亭 。

共和黨人紛紛維護川普 民主黨人痛批「川普像普亭的腹語人偶」

其他反對向烏克蘭提供援助的國會共和黨人也迅速為川普辯護。

聯邦眾院外交事務委員會主席、佛州聯邦眾議員馬斯特(Brian Mast)說，「美國不會被利用，美國援助也不會被視為理所當然」。印第安納州聯邦參議員班克斯(Jim Banks)說，「今天讓我們想起一位強大的美國總統是什麼樣的」。

但民主黨反駁，川普對澤倫斯基的過激反應只會「進一步鼓舞普亭」。眾院少數黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)表示，當天的會晤令人震驚，「只會進一步助長殘暴獨裁者普亭的氣焰」。

其他民主黨籍兩院議員也迅速在社交媒體嚴厲批評川普及副總統范斯，指兩人似與普亭站在同一陣線，抨擊兩人會見澤倫斯基時採取的敵對態度，導致爆發二對一的激烈爭吵。

羅德島州民主黨籍聯參議員懷特豪斯(Sheldon Whitehouse)指出，「我們的領導人就像普亭的腹語人偶，令人噁心」。