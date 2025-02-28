我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CNN：澤倫斯基誤入川普禁區 沒做1舉動釀大錯

被加徵關稅至20% 中：美禁毒不力 卻訛詐、甩鍋

川澤衝突 挺烏派參議員葛理漢：澤倫斯基該辭職

編譯盧炯燊／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
過去一直力挺烏克蘭的共和黨籍聯邦參議員葛理漢，28日在澤倫斯坦與川普的會晤不歡而散後，稱澤倫斯坦要麼改變立場，要辭職。(路透)
過去一直力挺烏克蘭的共和黨籍聯邦參議員葛理漢，28日在澤倫斯坦與川普的會晤不歡而散後，稱澤倫斯坦要麼改變立場，要辭職。(路透)

川普澤倫斯基28日在橢圓形辦公室公開言語衝突的場面，令國際震驚之餘，也迅即在美國政壇議論紛紛。

一貫挺烏的南卡州共和黨籍聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)當天猛烈抨擊澤倫斯基，認為他應該考慮自己的政治前途，並暗示他應該辭職。

他在白宮外對媒體稱澤倫斯基很「過分」，指「澤倫斯基在橢圓形辦公室的行為很不尊重，不知道還能否繼續與他達成交易」，「從他處理會議的方式來看，我認為大多數美國人都不想跟他做交易」。

當問及澤倫斯基應否辭職時，葛理漢回答說，「要麼他辭職並派一個我們可以做交易的人過來，要麼他必須作出改變」。

葛理漢又說，他在(28日)早上已跟澤倫斯基通電話說不要激怒川普，指總統前一晚心情很好。但最後結果仍然是這樣。

葛理漢在國會一直堅決支持烏克蘭抗俄，在俄烏戰爭三年期間，他都投票支持向基輔提供數以百億元的軍事及經濟援助，甚至在開戰初期推動刺殺俄羅斯總統普亭

共和黨人紛紛維護川普 民主黨人痛批「川普像普亭的腹語人偶」

其他反對向烏克蘭提供援助的國會共和黨人也迅速為川普辯護。

聯邦眾院外交事務委員會主席、佛州聯邦眾議員馬斯特(Brian Mast)說，「美國不會被利用，美國援助也不會被視為理所當然」。印第安納州聯邦參議員班克斯(Jim Banks)說，「今天讓我們想起一位強大的美國總統是什麼樣的」。

但民主黨反駁，川普對澤倫斯基的過激反應只會「進一步鼓舞普亭」。眾院少數黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)表示，當天的會晤令人震驚，「只會進一步助長殘暴獨裁者普亭的氣焰」。

其他民主黨籍兩院議員也迅速在社交媒體嚴厲批評川普及副總統范斯，指兩人似與普亭站在同一陣線，抨擊兩人會見澤倫斯基時採取的敵對態度，導致爆發二對一的激烈爭吵。

羅德島州民主黨籍聯參議員懷特豪斯(Sheldon Whitehouse)指出，「我們的領導人就像普亭的腹語人偶，令人噁心」。

澤倫斯基 川普 普亭

上一則

「ICE來了」志工擴音器警告無證客 官方祕密逮捕破局

下一則

CNN評：澤倫斯基誤入川普禁區 沒做1舉動釀大錯

延伸閱讀

一個字引爆川普與澤倫斯基大吵 BBC還原史無前例現場

一個字引爆川普與澤倫斯基大吵 BBC還原史無前例現場
把澤倫斯基趕出白宮？川普語帶保留：我想你知道答案

把澤倫斯基趕出白宮？川普語帶保留：我想你知道答案
「感謝美國、尊重川普」是否道歉？澤倫斯基這麼說

「感謝美國、尊重川普」是否道歉？澤倫斯基這麼說
澤倫斯基匆匆離開 誰吃了白宮為他準備的午餐？

澤倫斯基匆匆離開 誰吃了白宮為他準備的午餐？

熱門新聞

川普政府計畫推出「金卡簽證」，未來花500萬美元，就能取得美國公民身分。(路透)

有錢就可當美國人 川普推「金卡簽證」500萬出售公民身分

2025-02-25 19:40
眾院少數黨領袖傑佛瑞斯稱，共和黨推出的預算大綱將導致美國史上出現最大規模的白卡經費刪減。（美聯社）

史上最大規模白卡經費刪減？眾院通過預算大綱5大看點

2025-02-26 11:05
川普(中)與澤倫斯基(左)的肢體動作非常激烈。(路透)

一個字引爆川普與澤倫斯基大吵 BBC還原史無前例現場

2025-02-28 19:51
馬斯克（圖左戴帽者）在川普（圖右一）主持的首場內閣會議上發言。(路透)

川普對內閣官員說：誰不爽馬斯克？滾出去

2025-02-26 20:04
澤倫斯基離開白宮。美聯社

澤倫斯基匆匆離開 誰吃了白宮為他準備的午餐？

2025-02-28 16:54
記者在川普與馬克宏尷尬的握手後發現了川普手上的瘀青。美聯社

手怎麼了？川普手背驚現大片瘀青引熱議

2025-02-25 15:17

超人氣

更多 >
MIT亞裔女學霸遭捲入卡車前後輪身亡 家人索賠3000萬

MIT亞裔女學霸遭捲入卡車前後輪身亡 家人索賠3000萬
一個字引爆川普與澤倫斯基大吵 BBC還原史無前例現場

一個字引爆川普與澤倫斯基大吵 BBC還原史無前例現場
澤倫斯基匆匆離開 誰吃了白宮為他準備的午餐？

澤倫斯基匆匆離開 誰吃了白宮為他準備的午餐？
顏值再度封神…baby慶36歲生日 絕美禮服勾勒曼妙身姿

顏值再度封神…baby慶36歲生日 絕美禮服勾勒曼妙身姿
與澤倫斯基在白宮開吵…川普轟他態度不佳：應心存感激

與澤倫斯基在白宮開吵…川普轟他態度不佳：應心存感激