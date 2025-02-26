我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華航跟進 台灣所有航空全程禁用行動電源

USAID通知員工 限15分鐘回辦公室取走個人物品

共和黨議員推動「川普紀念日、川普機場」民主黨嗤之以鼻

記者顏伶如／即時報導
川普總統。（美聯社）
川普總統。（美聯社）

華爾街日報(WSJ)26日報導，美國第一任總統華盛頓(George Washington)過世80年後生日才成為聯邦假日，林肯紀念堂(Lincoln Memorial)命名是在蓋茲堡演說(Gettysburg Address)近60年後，國會將華府機場命名為雷根機場是在前總統雷根(Ronald Reagan)卸任近10年後，但某些共和黨眾議員開始便積極推動「川普紀念日」、「川普機場」立法，希望從中獲得政治加分效果。

佛羅里達州聯邦眾議員魯納(Anna Paulina Luna)提議把川普總統肖像刻在拉什摩爾山(Mount Rushmore)國家紀念公園，紐約州聯邦眾議員克勞蒂亞‧譚尼(Claudia Tenney)提議川普生日6月14日應訂為聯邦假日，因為6月14日正是美國國旗日(Flag Day)。還有川普支持者認為華府機場應改名「川普國際機場」(Donald J. Trump International Airport)。

報導指出，兩黨議員都常利用推出成功機會渺茫的「訊息法案」(messaging bills)贏得選民青睞，進而創造政治紅利，但共和黨眾議員這個會期則大量推出與川普個人有關的法案，某些提案作秀意味十足卻不切實際。

共和黨田納西州聯邦眾議員奧格斯(Andy Ogles)說：「這是我們向國家展現對總統高度支持的一次機會。」奧格斯提案修憲以便讓川普可以突破兩任任期的限制，好讓川普再次角逐大選，邁向第三任期。根據奧格斯起草內容，如果總統兩任任期並非連續，就有資格角逐第三任期，因此只有川普有資格，連選連任成功的前總統歐巴馬(Barack Obama)、布希(George W. Bush)、柯林頓(Bill Clinton)都被排除在外。

奧格斯加入的其他提案包括購買格陵蘭、墨西哥灣(Gulf of Mexico)改名、購回巴拿馬運河等，不過這些提案連署人數都不夠，近期之內通過立法的希望不高。

民主黨方面對於共和黨眾議員討好川普的提案嗤之以鼻，並說共和黨議員忙著推動討好川普的立法，忘記打擊通膨的競選承諾。

民主黨德州聯邦眾議員克勞基特(Jasmine Crockett)說，共和黨眾議員應該立刻停止推動這些對於降低房租與日常生活花費毫無意義法案，「他們可以去跟馬斯克租火箭，寫上『疼愛我吧，川普』，在海湖莊園上空發射」。

川普 眾議員 共和黨

上一則

史上最大規模白卡經費刪減？眾院通過預算法案5大看點

下一則

蘋果股東88億票支持保留DEI 川普再發文促取消

延伸閱讀

川普擬停止補助學校教授多元課程資金 教師工會提告

川普擬停止補助學校教授多元課程資金 教師工會提告
川普身邊某些有政策影響力的助理 薪水由私人客戶支付

川普身邊某些有政策影響力的助理 薪水由私人客戶支付
美對烏政策改變惹憂 捷克專家：川普不會出賣台灣

美對烏政策改變惹憂 捷克專家：川普不會出賣台灣
「中東蔚藍海岸」心不死？川普自家社群平台分享AI影片

「中東蔚藍海岸」心不死？川普自家社群平台分享AI影片

熱門新聞

川普總統在白宮橢圓形辦公室簽署行政命令時與記者交談。（路透）

川普簽署行政命令 禁止非法移民享有聯邦福利

2025-02-20 12:40
川普政府計畫推出「金卡簽證」，未來花500萬美元，就能取得美國公民身分。(路透)

有錢就可當美國人 川普推「金卡簽證」500萬出售公民身分

2025-02-25 19:40
川普19日在佛州邁阿密市舉行的沙烏地阿拉伯主權財富基金主辦的未來投資倡議峰會上表示，正考慮分發DOGE紅利，省下來的20%返還給美國民眾。(路透)

川普：考慮普發「DOGE紅利」納稅家庭每戶領5000元

2025-02-20 05:32
川普貼文說他暫時用老布希總統用過的C&O書桌，原來的堅毅桌送去整理。（取自TruthSocial）

因馬斯克兒抹鼻屎？川普換辦公桌 堅毅桌送去維修

2025-02-20 21:14
記者在川普與馬克宏尷尬的握手後發現了川普手上的瘀青。美聯社

手怎麼了？川普手背驚現大片瘀青引熱議

2025-02-25 15:17
川普周三表示，考慮把馬斯克及其團隊削減政府支出而節省下來的錢，拿一部分返還給美國納稅人。(美聯社)

砍政府支出省下的錢 川普考慮20%返還納稅人

2025-02-19 20:25

超人氣

更多 >
男神親民坐地鐵 竟是「延禧攻略」的他

男神親民坐地鐵 竟是「延禧攻略」的他
紐約長島失蹤華人女孩已去世 同學稱其學業優秀

紐約長島失蹤華人女孩已去世 同學稱其學業優秀
有錢就可當美國人 川普推「金卡簽證」500萬出售公民身分

有錢就可當美國人 川普推「金卡簽證」500萬出售公民身分
手怎麼了？川普手背驚現大片瘀青引熱議

手怎麼了？川普手背驚現大片瘀青引熱議
酪梨會傷人？六件日常事物看似無害 卻可能讓人進醫院

酪梨會傷人？六件日常事物看似無害 卻可能讓人進醫院