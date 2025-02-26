共和黨議員推動「川普紀念日、川普機場」民主黨嗤之以鼻

川普總統。（美聯社）

華爾街日報(WSJ)26日報導，美國第一任總統華盛頓(George Washington)過世80年後生日才成為聯邦假日，林肯紀念堂(Lincoln Memorial)命名是在蓋茲堡演說(Gettysburg Address)近60年後，國會將華府機場命名為雷根機場是在前總統雷根(Ronald Reagan)卸任近10年後，但某些共和黨眾議員 開始便積極推動「川普 紀念日」、「川普機場」立法，希望從中獲得政治加分效果。

佛羅里達州聯邦眾議員魯納(Anna Paulina Luna)提議把川普總統肖像刻在拉什摩爾山(Mount Rushmore)國家紀念公園，紐約州聯邦眾議員克勞蒂亞‧譚尼(Claudia Tenney)提議川普生日6月14日應訂為聯邦假日，因為6月14日正是美國國旗日(Flag Day)。還有川普支持者認為華府機場應改名「川普國際機場」(Donald J. Trump International Airport)。

報導指出，兩黨議員都常利用推出成功機會渺茫的「訊息法案」(messaging bills)贏得選民青睞，進而創造政治紅利，但共和黨眾議員這個會期則大量推出與川普個人有關的法案，某些提案作秀意味十足卻不切實際。

共和黨田納西州聯邦眾議員奧格斯(Andy Ogles)說：「這是我們向國家展現對總統高度支持的一次機會。」奧格斯提案修憲以便讓川普可以突破兩任任期的限制，好讓川普再次角逐大選，邁向第三任期。根據奧格斯起草內容，如果總統兩任任期並非連續，就有資格角逐第三任期，因此只有川普有資格，連選連任成功的前總統歐巴馬(Barack Obama)、布希(George W. Bush)、柯林頓(Bill Clinton)都被排除在外。

奧格斯加入的其他提案包括購買格陵蘭、墨西哥灣(Gulf of Mexico)改名、購回巴拿馬運河等，不過這些提案連署人數都不夠，近期之內通過立法的希望不高。

民主黨方面對於共和黨眾議員討好川普的提案嗤之以鼻，並說共和黨議員忙著推動討好川普的立法，忘記打擊通膨的競選承諾。

民主黨德州聯邦眾議員克勞基特(Jasmine Crockett)說，共和黨眾議員應該立刻停止推動這些對於降低房租與日常生活花費毫無意義法案，「他們可以去跟馬斯克租火箭，寫上『疼愛我吧，川普』，在海湖莊園上空發射」。