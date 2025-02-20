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美防長傳最早本周開除多名高階將領 名單已傳至國會

編譯周辰陽／即時報導
美國國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）正考慮最早在本周開除一批將官與資深官員。路透
美國國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）正考慮最早在本周開除一批將官與資深官員。路透

NBC新聞19日率先披露，2名國防官員和3名國會官員說法，美國國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）正考慮最早在本周開除一批將官與資深官員。

前述官員表示，五角大廈領導階層已與共和黨籍的參眾議員分享可能被開除的將軍和軍官名單。官員表示，宣布時機可能會改變，資深民主黨人則尚未收到該計畫的簡報。

官員表示，名單上的大多數人都與前防長奧斯丁關係密切；奧斯丁在拜登政府任滿4年，致力於多元、平等、共融（DEI）舉措，或表達過川普盟友視為政治上與其議程不符的意見。前述官員表示，這些將軍和其他軍官的職位預計將由更接近赫塞斯、更符合川普議程的候選人取代。

NBC新聞指出，參謀首長聯席會議主席布朗是官位可能不保的資深軍官之一；川普及盟友曾誓言要開除布朗，還有其他在他們眼中過分關注多元舉措的人，海岸防衛隊前司令費根（Linda Fagan）就在川普就職當晚丟官。

五角大廈沒有回應置評請求，目前也不清楚布朗是否會在這波將領整肅行動遭開除。

不過，川普與布朗曾於2024年12月14日登場的海陸官校美式足球對抗賽期間短暫會面，據稱兩人一對一談了大約20分鐘，會面很順利，而且相處融洽，川普也改變對布朗的態度，並未在上任後立即開除他。

根據此前新聞，赫塞斯2024年11月曾稱布朗必須被開除，並指任何將領「參與了任何DEI覺醒垃圾，都必須走人」。赫塞斯還說，人們應該為了作戰而參軍，「這是我們關心的唯一試金石」。然而，根據ABC新聞報導，赫塞斯以防長身分到五角大廈的第一天，對布朗的態度似乎有所軟化。兩人並肩接受簡短訪問時，有記者就問赫塞斯是否打算開除布朗。

赫塞斯當時拍拍布朗的肩膀說，「我現在就和他站在一起，期待與他合作」。

赫塞斯 川普 五角大廈

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