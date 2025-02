川普發文戴王冠 自稱「國王萬歲」紐約州長：美國不是王國

白宮Instagram引用川普貼文,配上川普戴著王冠肖像的雜誌封面圖,圖片左下角加註「國王萬歲」。川普發文寫道:「堵車費被封殺了。曼哈頓以及整個紐約市都獲救。」川普接著寫道:「國王萬歲(LONG LIVE THE KING)。」(取自白宮的Instagram帳號)

紐約市 「堵車費 」計畫被聯邦政府封殺,川普 總統19日在社群媒體「真實社群」(Truth Social)發文自稱「國王」引發爭議,民主黨籍紐約州州長霍楚(Kathy Hochul)回批:「我們是法治國家,不是國王統治。」

紐約時報報導,川普向來喜歡金碧輝煌及展現皇家尊榮的風格,包括場面盛大的閱兵典禮、富麗堂皇的就職晚會,但川普19日發文提到推翻紐約市堵車費計畫時則自喻國王。

川普發文寫道:「堵車費被封殺了。曼哈頓以及整個紐約市都獲救。」川普接著寫道:「國王萬歲(LONG LIVE THE KING)。」

白宮則透過X平台官方帳號分享川普貼文,配上一張川普戴著王冠肖像的雜誌封面圖,圖片左下角加註「國王萬歲」。有著紅框的雜誌封面設計類似時代雜誌(Time),但圖片裡則改為「川普」字樣。

紐約時報分析,川普言行經常透露主張擴大總統權力的觀點。川普大量發布行政命令,已經超過傳統慣例的總統權限。川普開除政府官員,以超出總統權限的手段粗暴對待聯邦政府機關,國會通過並以撥款的經費則被川普凍結。

川普上周表示,擁有龐大權力可以依照個人喜好改造政府。川普在社群網站引述拿破崙(Napoleon Bonaparte)名言「救國者不違反任何法律」(He who saves his Country does not violate any Law)。

川普重返白宮屆滿一個月,經常做出接近君主政體的權力展現。川普在就職演說中表示,競選期間遭遇暗殺,但被上帝救了一命,以便可以「讓美國再次偉大」。

許多川普政策以「單一行政權理論」(unitary executive theory)為基礎,認為總統權力能夠凌駕一切之上。川普行政命令已遭到大量訴訟,某些命令已被法院擋下。