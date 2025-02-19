我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／川普外交政策背離、DOGE省錢還給納稅人？

運輸部將終止紐約「堵車費」重創霍楚

川普政府撤銷聯邦核准 終止紐約「堵車費」

世界新聞網李芊芊、記者曹馨元／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約堵車費又收不成了？（路透）
紐約堵車費又收不成了？（路透）

川普政府19日宣布，已通過聯邦交通部撤銷對於堵車費的核准，兌現總統川普在競選時的承諾。

據紐約郵報報導，川普政府周三宣布將終止紐約市堵車費計畫，抨擊該計畫「倒退且不公平」，對紐約州州長霍楚（Kathy Hochul）造成重大打擊。

運輸部長杜菲（Sean Duffy）周三下午致函霍楚，表示美國運輸部聯邦公路管理局將終止批准這項具爭議性的計畫。

杜菲表示：「紐約的堵車費計畫是對美國勞工階級和小企業主的一記耳光，」他指出，進入紐約市的通勤者已經透過他們的稅收資助了城市道路的建設和改善。

他說：「現在的收費計畫讓駕駛者無法選擇任何免費的高速公路，反而要從勞動人民身上花更多錢來支付運輸系統，而非高速公路。這是倒退且不公平的。」他抨擊該計畫對紐約市中依賴新澤西州和康州顧客的小型企業有害。

紐約市堵車費計畫源於去年11月21日在價值定價試點計畫（Value Pricing Pilot Program，VPPP）下簽署的協議，該協議自 1 月起對進入曼哈頓第60街以下的駕駛者嚴格徵收9美元的附加費。

杜菲表示：「每個美國人都應能進入紐約市，不論其經濟能力如何。這不應該是少數精英的專利。」杜菲在信中寫到，「我與總統同樣擔心(堵車費)對美國勞工階級的影響，因這為他們的日常生活加重財務負擔」。

因堵車費的通過具有堅實的法律基礎，此次聯邦干預極有可能引發法律挑戰，並涉及聯邦與州權力平衡的複雜問題。若此次撤銷得以在法庭上通過，大都會運輸署(MTA)也將失去原本用於升級基建的150億元。

杜菲在信中也指明，堵車費所得收入將用於運輸系統，而非高速公路，「我認為這並不是一項公平的交易」；儘管他也承認堵車費的中止會造成資金短缺，但杜菲稱，因「聯邦高速公路管理局通過的只是一項試點計畫，所以任何對此資金流的依賴都是不合理的」。

運輸部長達菲（Sean Duffy）。歐新社
運輸部長達菲（Sean Duffy）。歐新社

紐約市 堵車費 霍楚

上一則

川普：只有美能結束俄烏戰爭 澤倫斯基或仍想「發橫財」

下一則

喬州女商人、前聯邦參議員洛夫勒 掌小企業管理局

延伸閱讀

紐約客談╱ 電費瓦斯費又喊漲 居民焦慮

紐約客談╱ 電費瓦斯費又喊漲 居民焦慮
亞潮萌力挺葛謨 參選紐約市長 盼制衡民主黨左傾

亞潮萌力挺葛謨 參選紐約市長 盼制衡民主黨左傾
航空事故頻發 紐約民眾憂飛行安全

航空事故頻發 紐約民眾憂飛行安全
川普開鍘司法部 拜登時代聯邦檢察官全開除

川普開鍘司法部 拜登時代聯邦檢察官全開除

熱門新聞

馬斯克貼文批社安局的僵屍檔案，其中超過百歲的人瑞近2000萬人，年齡最長者已360歲。(路透)

馬斯克痛批社安局「弊端」：人口檔案最年長369歲

2025-02-18 04:47
美國國際開發署(USAID)被揭向芝麻街工作室撥款2000萬元，在伊拉克創建當地版本的芝麻街，號稱「促進不同種族、宗教、教派間的包容、尊重和理解」。(路透)

1個1300元的咖啡杯… 福斯：效率部揭聯邦政府5大浪費

2025-02-16 09:01
被川普提名的小型企業署署長羅夫勒，她上任後首要工作可能就是精簡人事。（路透）

川普首波大裁員 教部等6聯邦機關開鍘 影響20萬人

2025-02-14 05:18
川普本週簽署行政命令指示聯邦機構「不再提供紙吸管」。(美聯社)

川普下令不用紙吸管 「一理由」讓環保人士部分認同

2025-02-14 21:45
墨西哥總統薛恩鮑姆(Claudia Sheinbaum)面對川普總統關稅威脅時因應策略奏效，堅持立場但未觸怒川普。(路透)

墨西哥總統因應川普策略奏效 加拿大與歐洲紛紛效法

2025-02-12 08:42
川普總統11日再簽行政命令，要求聯邦各單位必須裁撤4人才能再招聘1人。馬斯克帶著兒子發表談話，萌娃在堅毅桌旁挖鼻孔。（路透）

川普、馬斯克誰是老大？破解肢體語言「這2點」看出地位

2025-02-16 19:40

超人氣

更多 >
2024中娛明星商業價值榜單出爐 楊紫收視佳拿第二、冠軍是她

2024中娛明星商業價值榜單出爐 楊紫收視佳拿第二、冠軍是她
陳曉被指婚後仍愛85花曾求復合 她粉絲發聲：別再掉進坑

陳曉被指婚後仍愛85花曾求復合 她粉絲發聲：別再掉進坑
物美價廉 中國9.9美元AI耳機在美賣翻

物美價廉 中國9.9美元AI耳機在美賣翻
真有150歲領社安金？或因馬斯克手下不熟社安局系統

真有150歲領社安金？或因馬斯克手下不熟社安局系統
中國偷渡客 從巴哈馬搭船闖進佛州 暴增80倍

中國偷渡客 從巴哈馬搭船闖進佛州 暴增80倍