川普政府撤銷聯邦核准 終止紐約「堵車費」

紐約堵車費又收不成了？（路透）

川普政府19日宣布，已通過聯邦交通部撤銷對於堵車費 的核准，兌現總統川普在競選時的承諾。

據紐約郵報報導，川普政府周三宣布將終止紐約市 堵車費計畫，抨擊該計畫「倒退且不公平」，對紐約州州長霍楚 （Kathy Hochul）造成重大打擊。

運輸部長杜菲（Sean Duffy）周三下午致函霍楚，表示美國運輸部聯邦公路管理局將終止批准這項具爭議性的計畫。

杜菲表示：「紐約的堵車費計畫是對美國勞工階級和小企業主的一記耳光，」他指出，進入紐約市的通勤者已經透過他們的稅收資助了城市道路的建設和改善。

他說：「現在的收費計畫讓駕駛者無法選擇任何免費的高速公路，反而要從勞動人民身上花更多錢來支付運輸系統，而非高速公路。這是倒退且不公平的。」他抨擊該計畫對紐約市中依賴新澤西州和康州顧客的小型企業有害。

紐約市堵車費計畫源於去年11月21日在價值定價試點計畫（Value Pricing Pilot Program，VPPP）下簽署的協議，該協議自 1 月起對進入曼哈頓第60街以下的駕駛者嚴格徵收9美元的附加費。

杜菲表示：「每個美國人都應能進入紐約市，不論其經濟能力如何。這不應該是少數精英的專利。」杜菲在信中寫到，「我與總統同樣擔心(堵車費)對美國勞工階級的影響，因這為他們的日常生活加重財務負擔」。

因堵車費的通過具有堅實的法律基礎，此次聯邦干預極有可能引發法律挑戰，並涉及聯邦與州權力平衡的複雜問題。若此次撤銷得以在法庭上通過，大都會運輸署(MTA)也將失去原本用於升級基建的150億元。

杜菲在信中也指明，堵車費所得收入將用於運輸系統，而非高速公路，「我認為這並不是一項公平的交易」；儘管他也承認堵車費的中止會造成資金短缺，但杜菲稱，因「聯邦高速公路管理局通過的只是一項試點計畫，所以任何對此資金流的依賴都是不合理的」。