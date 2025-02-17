又有參議員要退休 民主黨2026年贏回參院多數難度增加

明尼蘇達州聯邦參議員史密斯(Tina Smith)。美聯社

「國會山莊報」(The Hill)分析，民主黨 希望在2026年贏得參議院多數，困難度逐漸增加，密西根州聯邦參議員 彼得斯(Gary Peters)1月底宣布退休，不會角逐任期「三連霸」，明尼蘇達州聯邦參議員史密斯(Tina Smith)上周也宣布2026年不再爭取連任；民主黨在明尼蘇達州較占優勢，20多年來共和黨候選人不曾在聯邦參議員選舉勝出，密西根州則是勝負難料的決戰州。

報導指出，史密斯宣布退休，為共和黨提供了一次難得機會，民主黨若想保住席次，恐將面臨硬仗。

民主黨選舉策略專家阿馬拉(Abou Amara)說，明州 聯邦參議員之戰極可能讓決戰州版圖變得擴大，一旦決戰州戰場擴大，若要防守便要動用更多資源。他表示，民主黨推派的候選人必須在民調裡證明自己確實有勝算。

2024年11月大選，民主黨失去參議院多數席次，如果要避免席次進一步縮水，2026年期中選舉便要保住密西根州、喬治亞州席次。新罕布夏州聯邦參議員夏亨(Jeanne Shaheen)、維吉尼亞州聯邦參議員華納(Mark Warner)2020年時雖然都以得票率超過10%以上輕鬆勝出，但2026年爭取連任時情勢將變得不同。

共和黨方面，面臨連任考驗的共和黨籍聯邦參議員大多出身紅州票倉，壓力相對較輕，民主黨候選人以黑馬之姿勝出的希望並不高。

報導指出，對民主黨來說最有機會翻盤就是2026年將角逐連任的緬因州聯邦參議員柯林斯(Susan Collins)以及北卡羅來納州聯邦參議員提里斯(Thom Tillis)席次。

報導指出，史密斯退休之後，可能接棒參選的民主黨人物包括2024年民主黨副總統候選人、明州州長華茲(Tim Walz)，還有明州副州長佩吉‧弗拉納根(Peggy Flanagan)、州務卿賽門( Steve Simon)、明州檢察長艾里森(Keith Ellison)、明州州眾議會民主黨領袖霍爾曼(Melissa Hortman)、明州聯邦眾議員歐瑪(Ilhan Omar)、明州聯邦眾議員安姬‧克萊格(Angie Craig)。

共和黨陣營有興趣角逐聯邦參議員的人選包括前任美國職籃NBC選手懷特(Royce White)、明州州參議員茱莉亞‧柯曼(Julia Coleman)等。