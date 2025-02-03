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不滿遭WSJ批評 川普稱反對關稅者都被中國控制

川普貿易戰恐讓全球做生意「不理美國」最大改變在亞洲

不滿遭WSJ批評 川普稱反對關稅者都被中國控制

記者顏伶如／即時報導
川普向加拿大、墨西哥、中國祭出關稅。路透
川普向加拿大、墨西哥、中國祭出關稅。路透

華爾街日報(WSJ)編輯委員會(Editorial Board)社論日前批判川普總統向加拿大、墨西哥、中國祭出關稅，川普2日在社群平台「真實社群」(Truth Social)發文回批指出，所有反對關稅政策的人，包括「假新聞華爾街日報」及避險基金等，都是因為「遭到中國控制」(controlled by China)。

華爾街日報日前社論指出，川普對加、墨、中進口商品加徵關稅是「史上最愚蠢的貿易戰」(the dumbest trade war in history)。文中指出，推出這波關稅措施「毫無正面理由」，將對美國經濟帶來重大傷害。

川普2日發文寫道：「反對關稅的任何人，包括假新聞華爾街日報、避險基金，都是因為他們遭到中國控制才會跳出來反對，或者被其他外國或本國公司控制。」

川普寫道：「熱愛美國、相信美國的任何人，都支持關稅。」

白宮1日宣布，從2月4日起，加拿大、墨西哥進口商品徵收25%關稅，加拿大能源產品關稅為10%，中國進口商品加徵10%關稅。川普指出，祭出關稅是因為非法移民以及芬太尼(fentanyl)毒品殘害美國人民，帶來重大威脅。

前總統柯林頓任內財政部長桑默斯(Larry Summers)2日接受有線電視新聞網(CNN)訪問時說，關稅對美國經濟來說將造成自我傷害，估計通膨未來3、4個月將攀升，因為商品加徵關稅勢必導致物價上漲。

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