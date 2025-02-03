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大S徐熙媛驟逝／日本導遊目睹她「流感4天奪命」

川普發動貿易戰Q&A一次看：他想實現什麼目標？

WSJ社論：北美貿易戰若持續 是史上「最蠢戰爭」

編譯潘勛／綜合報導
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美國汽車的許多零件來自墨西哥與加拿大，圖為田納西州的汽車裝配工廠。(美聯社)
美國汽車的許多零件來自墨西哥與加拿大，圖為田納西州的汽車裝配工廠。(美聯社)

川普簽署行政命令，對加拿大墨西哥進口商品課徵25%關稅，中國貨則收10%；川普表示提高關稅的理由是美國不需要三國的商品，反倒有對方需要的石油、林木；華爾街日報(WSJ)社論指出，川普修改美加墨貿易協議，目的是想讓美國經濟自給自足，但這是不可能的事，北美貿易戰若持續下去，將是最蠢的貿易戰爭。

WSJ社論指出，川普的言論有時聽來像在說，美國假如能完全不進口，就能成為完美的封閉經濟體，在國內生產一切所需；但這世上沒這回事，美國也不該活在那種世界，川普應該很快就會發現。

以美國汽車業為例，它其實是北美洲產業，因為高度整合分處美加墨三國的供應鏈。2024年，加拿大供應約13%美國汽車零件，墨西哥則近42%。業界專家指出，公司外包零件，來回三國邊界，就能在北美大陸造出車輛，以最有效率的方式加值，人人受益。

美國貿易代表辦公室表示，2023年汽車業讓美國經濟加值逾8090億元，占美國製造業產出約11.2%。2022美國出口價值754億元的車輛、零件給加拿大及墨西哥，在2023年還躍升14%，成為862億元。美國車廠沒有這種貿易，競爭力將大舉減弱。區域整合目前是整個業界奉行的生產策略，日本、南韓及歐洲皆如此，目的是使用很多高技術、低成本的勞動市場來生產零件、軟體及組裝線。

這樣的結果讓美國汽車業的產能，與進口車、引擎及零件一同成長。由1995到2019年，進口汽車、引擎及零件成長169%，美國相應的業界產能成長71%。

加圖研究所(Cato Institute)學者林齊康形容，數據指出「進口增加，美國生產也增加」；德州、俄亥俄、伊利諾及密西根能有成千上萬待遇優渥的工作機會，都大力仰仗墨、加兩國的供應商，受惠於這個生態系的效率；另外，增加關稅也會造成農林漁牧業大亂。

加拿大、墨西哥早展示過他們曉得該怎麼做，來把政治衝擊放到最大。加國總理杜魯多(Justin Trudeau)誓言睚眥必報，美國消費者必然會感受到物價上升的切膚之痛。美加墨貿易協定是川普第一任期磋商出來的，他對盟友都能罔顧條約責任，那麼其他國家不會急著與美國簽協議。川普若不取得一些象徵式的退讓便收手，北美貿易戰打下去，就夠格成為史上最愚蠢的事情之一。

許多美國進口的汽車零件來自墨西哥與加拿大，圖為墨西哥產的汽車輪圈。(路透)
許多美國進口的汽車零件來自墨西哥與加拿大，圖為墨西哥產的汽車輪圈。(路透)
鋼鐵類的耐久財，漲價可能來得稍晚一些。圖為加拿大的鋼材公司。(路透)
鋼鐵類的耐久財，漲價可能來得稍晚一些。圖為加拿大的鋼材公司。(路透)

川普 墨西哥 加拿大

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