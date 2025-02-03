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川普貿易戰恐讓全球做生意「不理美國」最大改變在亞洲

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川普貿易戰恐讓全球做生意「不理美國」最大改變在亞洲

記者顏伶如／即時報導
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川普總統啟動貿易戰恐將導致全球其他國家彼此做生意，卻將美國排除在外。（美聯社）
川普總統啟動貿易戰恐將導致全球其他國家彼此做生意，卻將美國排除在外。（美聯社）

紐約時報3日分析，川普總統啟動貿易戰恐將導致全球其他國家彼此做生意，卻將美國排除在外，貿易出現最大轉變的區域將是亞洲。

報導指出，川普對美國貿易夥伴祭出關稅的同時，越來越多國家彼此簽署貿易協定，其中不乏美國長期盟友，美國關稅壁壘逐漸拉高，其他國家卻在調降。過去兩個月裡，歐盟便新增三項貿易協議。2024年12月，歐盟與南部非洲四國協議成立全球規模最大的貿易區，高達8億5000萬人的消費市場彼此聯結。

相隔兩周後，歐盟與瑞士簽約，2025年1月則與墨西哥簽署加強貿易協定。歐盟與馬來西亞之間針對自由貿易協定的磋商暫停13年後，也於日前恢復。

川普1日宣布對加拿大、墨西哥、中國祭出關稅，最近幾天川普談話中點名歐盟是下一個開徵關稅的對象，因為歐盟對待美國「很不好」。

紐約時報分析，美國身為世界上規模最大、實力最強的經濟體，難以遭到忽視，但其他國家卻可以避開美國。川普對美國盟友開徵關稅，等於鼓勵其他國家自行組成貿易圈(trading blocs)，美國則被排除在外。

印尼本月成為2009年成立的「金磚國家」(BRICS)第10個會員，如今「金磚國家」範圍包括全球近半人口以及逾四成全球整體經濟輸出。

今年5月，有10個成員的東南亞國家協會(Association of Southeast Asian Nations，ASEAN)將與6個中東國家組成的波斯灣合作理事會(Gulf Cooperation Council，GCC)在馬來西亞開會，已經對中國發出邀請。中國將更新與都南亞國協的自由貿易協定，東南亞國協與全球人口最多的印度之間，貿易與投資關係都在加深。

「皮特森國際經濟研究所」(Peterson Institute for International Economics)資深研究員齊克果(Jacob F. Kirkegaard)說，世界經濟發展趨勢變成各國之間加強貿易關係，但把美國排除在外。他說，這股潮流或許不是眾人樂見的結果，但在美國拒絕開放貿易的氛圍底下，卻是「退而求其次的選擇」(second best option)。

報導指出，貿易出現最大轉變的地區將在亞洲，匯豐全球研究(HSBC Global Research)最新報告顯示，亞洲貿易近六成都是區域內貿易，全球發展速度最快的幾個貿易通道(trade corridors)都在亞洲。2023年，中國對東南亞國協的出口量已經超越美國。中國與拉丁美洲的貿易同時飛快成長，尤其是巴西。

歐盟 川普 關稅

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