任國會議員時「洗白」？加巴德被指隱瞞與詐騙邪教關係

夏威夷州前任聯邦眾議員加巴德。 (路透)

國家情報總監被提名人加巴德(Tulsi Gabbard)任命聽證會30日將在參院情報委員會(Senate Intelligence Committee)登場，華爾街日報(WSJ)報導，根據知情人士訪問、電郵紀錄及聯邦選舉委員會(Federal Election Commission，FEC)登記，加巴德擔任民主黨夏威夷州 聯邦眾議員期間，隨著政治行情走高，曾雇用一所華府 公關公司幫忙美化形象，刻意隱瞞從小成長於爆發金字塔型詐騙(pyramid scheme)醜聞印度 教派的事實。

報導指出，加巴德在父母影響之下成長於「科學身分基金會」(Science of Identity Foundation)，但基金會與遭控從事跨國金字塔型詐騙的QI集團(QI Group)關係密切。加巴德競選總部雇用華府公關公司「波多馬克廣場集團」(Potomac Square Group)展開宣傳行動美化形象，隱瞞與「科學身分基金會」的關聯。

某些已經脫離的前任信徒指控「科學身分基金會」是邪教組織，基金會要求信徒對創辦人與總部位於香港的QI集團都要絕對效忠。報導指出，QI集團至少在7個國家面臨民事與刑事訴訟，涉嫌詐騙、敲詐勒索等。

國會助理說，加巴德與「科學身分基金會」的密切關係引發質疑，有參議員擔心她出任國家情報總監後的決策判斷與國家效忠。

消息人士表示，加巴德當年國會辦公室聘請的助理當中，許多也是「科學身分基金會」信徒；加巴德以印度語的「最高精神導師」(guru dev)稱呼教派領袖巴特勒(Chris Butler)。巴特勒原本信奉奎師那(Hare Krishna)，1970年代在夏威夷創立「科學身分基金會」。

前任信徒透露，加巴德雙親都是巴特勒的追隨者，加巴德在「科學身分基金會」成長；巴特勒規定信徒絕對忠誠，某些信徒把巴特勒腳趾甲削混在食物裡吃下以展現忠心，也有信徒拿巴特勒的鞋子做為祈禱聖物。