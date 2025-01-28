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2月1日起徵加、墨「高關稅」白宮：按原計畫上路

記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普表明將以「關稅」保護美國。（路透）
美國總統川普表明將以「關稅」保護美國。（路透）

美國總統川普日前預告將於2月1日起課徵加拿大、墨西哥和中國大陸高額關稅；美國白宮28日指出，這項計畫的日期不變。

川普21日聲稱將課徵加拿大和墨西哥25%的關稅，同時加徵中國大陸10％的關稅，作為三國容許非法移民和毒品進入美國的懲罰，擬定2月1日上路。

川普上台後，白宮28日舉行首場公開記者會，白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）表示，川普上周末也被問及同樣的問題，川普表示，對於2月1日起課徵加拿大和墨西哥25%的關稅，維持原計劃。

媒體追問，是否預計在同日加徵中國大陸10％關稅？李威特說，川普仍非常傾向於2月1日實施。

至於川普27日表示，美國將針對外國生產的電腦晶片、半導體、藥品、鋼鐵、鋁、銅等課徵關稅，媒體詢問是否有預定日期？李威特說，她暫時沒有時間表，但指出，如同川普第一任，川普將堅定實行關稅。

川普27日也向媒體表示，他期待實施比2.5%更高的全面關稅（universal tariff）；川普指出，只要提高其他國家的關稅，美國勞工和企業所繳的稅就會降低，同時工作機會和工廠都會回到美國。

川普 關稅 白宮

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