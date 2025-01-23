我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普呼籲降低利率和油價 史指創新高 道指漲逾400點

ICE波城執法 逮捕8人過程全都錄

川普盼盡快會普亭談俄烏終戰 也有意努力削減核武

中央社瑞士達沃斯23日綜合外電報導
川普透過視訊連線方式，在世界經濟論壇發表演說。（歐新社）
川普透過視訊連線方式，在世界經濟論壇發表演說。（歐新社）

美國總統川普今天表示，他希望很快就跟俄羅斯總統普亭會面，以結束俄國與烏克蘭之間持續近3年的戰爭。川普同時表達有意朝減少核武的方向努力。

路透社報導，俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭。川普（Donald Trump）去年11月5日勝選前，曾多次宣稱上任前或首日就會準備好俄烏協議。如今他的幕僚承認這場戰爭得耗費數月來解決。

20日就任總統重返白宮的川普今天以視訊連線方式，對瑞士達沃斯（Davos）世界經濟論壇（World Economic Forum）的與會者說：「我真的希望很快就能跟普亭（Vladimir Putin）總統會面，好讓那場戰爭結束。」

「這不是從經濟或其他觀點出發，而是從數以百萬計的性命遭到殺害的角度來談…這是大屠殺。我們真的得結束那場戰爭。」

川普也說，美國現正努力確保俄烏戰爭和平解決，但他並未提供細節。

川普本周稍早曾揚言，若俄國不達成協議結束戰爭，美國將對俄國進口商品徵收高額關稅並且實施制裁。

川普今天也告訴聽眾，他希望朝減少核武的方向努力，並稱他認為俄羅斯及中國可能會支持削減自身核武能力。

川普表示：「我們想看到無核化…而且我要告訴你們，普亭總統確實喜歡削減核武的想法。我想，世界其他地方，我們會讓他們跟進，還有中國也會跟上。」

美俄管控核武的「新戰略武器裁減條約」（New START Treaty）將於2026年2月5日到期，可能在沒有替代方案的情況下結束，但普亭拒絕與華府談判替代方案。

他曾揚言在俄烏戰爭中動用核武，並已在推動核武部隊現代化。

川普 普亭 俄羅斯

上一則

川普看重運河及移民問題 魯比歐下周首度出訪選擇中美洲

下一則

下一個特赦他？「比特幣耶穌」涉嫌詐欺逃稅 馬斯克求助川普

延伸閱讀

川普或切斷庇護城市資金 洛杉磯災後重建恐受影響

川普或切斷庇護城市資金 洛杉磯災後重建恐受影響
川普看重運河及移民問題 魯比歐下周首度出訪選擇中美洲

川普看重運河及移民問題 魯比歐下周首度出訪選擇中美洲
川普世界經濟論壇演說：調降公司稅、油價、利率

川普世界經濟論壇演說：調降公司稅、油價、利率
聯邦法官擋下川普限制「出生公民權」的行政命令

聯邦法官擋下川普限制「出生公民權」的行政命令

熱門新聞

川普就任美國第47任總統。（美聯社）

川普將發移民政策10道行政令 取消出生公民權

2025-01-20 12:47
查克柏格(中)的妻子普莉希拉‧陳(左)套裝正面都是全釦子，連脖子都包得密不透風，桑契斯(右)內搭是性感白色蕾絲低胸馬甲。(路透)

貝佐斯未婚妻低胸馬甲搭白外套 查克柏格眼睛不知道該放哪

2025-01-20 22:32
川普(右)、范斯宣誓成為總統及副總統。(路透)

直播／總統副總統就職典禮 眾人步出國會大廈

2025-01-20 13:09
原本排定要將難民接往美國的班機現已全面取消。(路透資料照)

國務院備忘錄：已排定載運難民來美的班機全面取消

2025-01-22 09:12
川普上任第二天即火速開除上千名官員，包括第一位女性海岸防衛司令費根上將。（美聯社）

川普一上班就火速開除逾千前朝官員 包括女司令、名廚

2025-01-22 05:08
來自中國與厄瓜多的無證客在美墨邊界的加州哈昆巴溫泉鎮進入美國，尋求政治庇護。(路透)

川普將「光速」遣返無證客 3.8萬中國公民列「可驅逐」

2025-01-16 08:48

超人氣

更多 >
川普大報復 不忠者恐失退休金、被查稅 連護照都難更新

川普大報復 不忠者恐失退休金、被查稅 連護照都難更新
價格划算？這六種商品 好市多會員認為CP值不高

價格划算？這六種商品 好市多會員認為CP值不高
可省1000億… 眾院共和黨團擬刪減白卡 落實川普政策

可省1000億… 眾院共和黨團擬刪減白卡 落實川普政策
Maga奶奶拒絕特赦 參與國會暴亂「我們錯了 特赦辱國」

Maga奶奶拒絕特赦 參與國會暴亂「我們錯了 特赦辱國」
「ICE來了」芝城華埠抓捕影片瘋傳 流言四起引恐慌

「ICE來了」芝城華埠抓捕影片瘋傳 流言四起引恐慌