川普對外亂放關稅威脅 白宮則正規畫貿易改革

美國總統川普上任至今幾乎「一日一關稅」，只是規模遠小於去年總統選戰時所提，讓市場暫時鬆口氣。 路透

美國總統川普 截至目前所宣布的關稅 威脅，雖遠小於去年總統選戰時的承諾，但他在與貿易有關的行政命令中，已指示政府機關研究如何改革多項數十年來美國貿易政策所依循的法規。彭博資訊指出，此舉可能使美國與全世界之間一年數兆美元的商業活動發生全盤性的改變。

川普已對墨西哥、加拿大、中國及歐盟四大貿易夥伴發出關稅威脅。川普要求加、墨兩國與美國更加緊密合作，來阻止移民及禁藥湧入美國；川普也要求中國大陸更有效切斷芬太尼流向，以及同意將TikTok一半股權賣給美國企業；他要求歐洲增加國防支出，且對美國企業採取更寬鬆的稅制及法規。川普甚至也依循他的「租稅與關稅」操作手冊來對付俄羅斯，要求俄羅斯結束對烏克蘭的戰爭。

其他行政命令也在為美國想利用關稅來達成的其他目的開路。川普下令調查「不公平且不平衡的貿易」，對經濟與國安的影響，以及貿易夥伴如何操縱匯率，連租稅法規也被提出來作為可能的貿易工具。各部會將於4月1日對這些議題提出報告。

白宮貿易顧問納瓦羅表示，「你可以稱之為關稅與貿易政策的藍圖，可能會或可能不會在未來100天內問世。討論內容包括全面性底線關稅，美墨加貿易協定（USMCA）」。具體行動可能在報告出爐之前就先展開；華府威利賴恩律師事務所合夥人佩施表示，「我認為仍有此可能性」。

華府加圖研究所副總裁林西康姆表示，川普每天透過行政命令所公開發出的威脅，「正是川普想要利用關稅的方式，而且是以更系統性的方式來執行」；這將讓川普在未來幾個月擁有上膛的武器來操控全世界，「如果你們不對芬太尼或任何其他事物採取我想要的行動，我將使出關稅重拳」。他認為川普仍高度熱衷於實施全面性關稅，以增加稅收，重新塑造貿易流向，並以關稅作為達成其他目標的籌碼。

美國政府官員高度希望能利用關稅來增加稅收，因為他們即將與國會議員針對擴大減稅法案進行艱難的協商。德意志銀行分析團隊指出，「因此存在財政上的誘因，在新減稅法案之前就先宣布關稅措施」。

高盛 集團經濟學者21日表示，川普對中國的語調「顯然不是那麼鷹派」，也使川普對中國大幅提高關稅稅率的機率降低，雖然這仍是高盛所預期的基本情況。經濟學者表示，提高全球性關稅「的優先程度比我們的預期要低」。

花旗集團首席中國經濟學者余向榮表示，「提高關稅及（美中）談判的軌道可能相當顛簸，一如雙方的第一階段協定時的爭議一般」。