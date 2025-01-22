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川普大報復 不忠者恐失退休金、被查稅

憲訴法賴清德公布了 台釋憲大戰準備開打

川普大報復 不忠者恐失退休金、被查稅 連護照都難更新

編譯盧炯燊／即時報導
川普總統與白宮國安顧問沃茲計畫重新整理國安隊伍。圖為拜登與賀錦麗2023年與國安團隊在白宮戰情室開會。(美聯社)
川普總統與白宮國安顧問沃茲計畫重新整理國安隊伍。圖為拜登與賀錦麗2023年與國安團隊在白宮戰情室開會。(美聯社)

總統川普的回朝已預告上演「大報復」，給被視為敵人、不忠者、反對者算總帳，不僅可能面臨刑事起訴、還有可能難以更新護照、遭國稅局查稅、甚至失去聯邦退休金。

在就職後不到 24小時，川普就開了第一槍，撤銷數十名前情報人員的安全許可，原因是這些人在2020年競選站在拜登一邊，又或反對他。沒有這些安全許可，對那些為國防承包商工作的前情報人員來說，代價可能是極高昂的。

正如剛給川普終止特勤保護的前白宮國家安全顧問波頓(John Bolton) 所說，遭秋後算帳的名單相當長，相信有很多人非常擔心。

川普盟友巴特爾(Kash Patel)獲提名為聯邦調查局局長，他已聲言配合川普探挖「政府犯罪團夥」(government gangsters)，目前難以預計有多少人會落入他的名單。

有很多認為自己已列入名單內的人受訪時選擇匿名，因為不想引起更多關注，以致成為「槍打出頭鳥」的目標。他們擔心因為作為政府雇員的工作關係，招來刑事調查和起訴。他們更擔心的是，難以承擔遭調查或誹謗訴訟所產生的高額法律費用。

無論大事小事，聯邦政府都擁有巨大權力，可以審計、調查、起訴，由許可證乃至更新護照等包辦一切事務。既有權將公民列入禁飛名單，也有權幫助他們順利通過安全審查。

儘管一個多世紀以來，聯邦政府大部分功能已經非政治化，但一個一心想要報復的總統，總會有很多方式顛覆普通公民的生活。

川普2020年敗選後，復仇兩字在他許多言論裡屢屢出現，在接受福斯新聞專訪時，拒絕表明若再度當選不用權力來報復政敵，甚至揚言說自己要當「一天獨裁者」。

紐約大學(New York University)法學院布瑞南司法中心(Brennan Center for Justice)高級顧問加爾曼(Barton Gellman)認為，「若你控制了行政部門，而又漠視規則或法律，那可以做很多很難阻止的事情」。

川普 護照

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