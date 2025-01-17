川普對參院共和黨團說：跳過國會以落實移民、關稅政策

川普打算廢止針對移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)發布的一份備忘錄，備忘錄內容要求移民局幹員以重罪前科犯為主要逮捕目標，不要針對在美非法居留多年但沒有犯罪紀錄的無證客。美聯社

華爾街日報(WSJ)16日報導，總統當選人川普 在兩小時閉門會議裡對參院共和黨團說，移民 政策改革、關稅政策是最優先的施政目標，上台之後會跳過國會，直接落實計畫。消息人士指出，川普在會中說，已經備妥大約100道行政命令，若有必要將針對問題展開片面行動，並稱第一任執政期間誤信某些建議導致計畫沒有實施，這次不會重蹈覆轍。

報導指出，選民高度支持、多項訴訟則在法院取得勝利，讓川普感到底氣十足，新政府將以大膽手段盡可能擴張總統權限，對於競選期間某些主張則放軟立場。

行政部門對於移民政策擁有龐大主導權，過去幾年國會則讓總統在關稅問題掌握更多權力，川普二度執政將有更多彈性空間能對敵國、盟友施壓。不過，川普核心幕僚圈意見分歧，恐讓某些目標遠大的川普政策受挫。

報導指出，川普上台後第一波動作可能包括結束申請庇護移民的身分保護，取消拜登政府讓海地、蘇丹等國移民免遭驅逐的人道保護。

川普打算廢止針對移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)發布的一份備忘錄，備忘錄內容要求移民局幹員以重罪前科犯為主要逮捕目標，不要針對在美非法居留多年但沒有犯罪紀錄的無證客。

消息人士說，川普認為這次移民計畫獲得民意支持比第一任執政時更高，川普幕僚援引冷門法律及規章，草擬提議讓國民兵 (National Guard)改由聯邦政府管理並派遣國民兵進駐邊境地帶。

某些州已經在邊境地區部署國民兵，但川普新政府打算運用聯邦權力，讓國民兵負責更多任務。

承諾上台首日就要大規模遣返無證移民的川普，可以不經國會直接發布行政命令下令國土安全部。不過，報導分析，大規模遣返行動能做多少，取決於經費多寡。

最近幾周，川普與將出任白宮「邊境沙皇」(Border czar)的霍曼(Tom Homan)談話內容出現微調，不再強調大規模遣返，而把重心擺在非法入境、有犯罪前科以及被法官發布驅逐令的無證移民。

幕僚指出，雖然計畫規模比川普競選政見縮小，但跟拜登政府政策相比還是相當龐大。然而，談話基調轉變已經讓川普某些盟友感到不滿，紛紛要求新政府不要讓計畫縮水。

川普第一任期間曾說要取消憲法第14修正案保障的出生公民權，但在幕僚力勸之下打消念頭，儘管日後可能面臨法律挑戰，這回川普團隊打算放手一搏，主張出生公民權是對第14修正案的錯誤解讀。

關稅政策方面，川普新政府可能對不同國家、不同產品推出不同關稅，計畫推出之後的整體效果、哪些企業獲准申請豁免，將能看出川普政府2.0上台初期究竟是保護主義論者或傳統派共和黨經濟顧問居於上風。