WSJ：某些富豪屋主與保險公司聘私人消防公司幫忙救火

洛杉磯地區發生多起山林大火，某些富豪屋主與保險業者聘有私人消防公司幫忙救火。圖為其中一幢豪宅起火燃燒。(美聯社)

洛杉磯 地區發生多起山林大火，某些富豪屋主與保險 業者聘有私人消防公司幫忙救火。華爾街 日報(WSJ)13日報導，野火變得頻繁、釀成財務損失越來越嚴重，某些保險公司開始為私人消防服務付費。

曾獲奧運短跑金牌的退休運動員強生(Michael Johnson)得知「斷崖山火」(Palisades Fire)朝家裡逼近時，除了像其他民眾一樣打911電話求助，還有私人消防公司提供的防火系統可用。強生家裡有一套向消防公司租借、年費5000元的抽水兼噴灑裝置，可以從自家游泳池直接抽火救火。

強生與妻子擔心火星飄落而忙著為房子噴水之際，「防火服務公司」(Fire Defense Service)人員趕來接手。強生夫妻迅速撤離，服務人員留下來幫忙對抗野火，強生鄰居也是同一家公司的客戶。

報導指出，洛杉磯地區同時出現多起野火，某些受災社區出現私人消防隊，為客戶展開救火行動，引起輿論熱議。一名住在寶馬山花園(Pacific Palisades)的居民在社群媒體X發文徵收私人消防公司，開出「不計價格」條件，結果遭到網友批評。曾角逐洛杉磯市長的共和黨籍億萬富豪卡魯索(Rick Caruso)動用六名成員的私人消防隊為位於寶馬山花園的高級精品店救火，同樣在網路上遭到網友批判，因為附近其他房舍遭到野火摧毀。

卡魯索接受華爾街日報訪問時為使用私人消防服務辯護說，如此一來可以「讓市政府挪出資源去保護附近地區」。

2018年伍爾西山火(Woolsey Fire)爆發時，實境節目女星金卡戴珊(Kim Kardashian)與丈夫肯伊威斯特(Kanye West)感謝私人消防隊，讓位於隱山(Hidden Hills)的房子得以安全，引起網友批判。不過，某些社區住戶說，這位明星夫妻聘請的私人消防隊，是在火勢過後才姍姍來遲。

報導指出，目前出現在洛杉磯地區的私人消防隊，絕大多數不是屋主或商家老闆自行聘請，而是保險公司聘用的。野火變得頻繁、釀成財務龐大財務損失讓保險公司面臨成本負擔，因此某些保險公司開始為私人消防服務付費。「安達保險公司」(Chubb)、聯合服務汽車協會(USAA)在全國各地容易出現野火地帶的房屋保險計畫裡都有私人消防服務項目。

獲得保險公司聘用的私人消防公司則說，野火發生時並不會對昂貴豪宅給予差別待遇，而是以受災風險最高的客戶為第一優先，不管房價如何。私人消防隊通常不會直接對抗野火，而是在大火抵達前先派員到客戶住家，封住所有通風口避免火星進入、排除房物四周的易燃物品，有時候還為房屋噴灑防火凝膠。私人消防員根據客戶名單地圖在社區裡提供救火服務，跳過並非付費客戶的住宅。

目前規模最大的私人消防公司是成立於2008年，總部位於蒙大拿州波茲曼(Bozeman)的「野火防衛系統」(Wildfire Defense Systems)。執行長托葛森(David Torgerson)說，公司總共參與1400多起野火救火，有時候一場野火要處理數千棟客戶房舍。

他說，通常一組消防員花30分鐘至60分鐘為每棟房子做好防火措施，便趕赴下一個客戶地點；他說，超過99%客戶房舍在野火當中倖存。