不支持分裂 美副防長：嚴肅看待中方武力犯台意圖

美國國防部副部長希克斯。(美聯社)

美國國防部 副部長希克斯 （Kathleen Hicks）10日表示，美國不鼓勵分裂主義，但嚴肅看待中國大陸不願放棄以武力犯台的意圖。

希克斯10日於約翰霍普金斯外交及戰略國際研究學院（Johns Hopkins School of Advanced International Studies）以「超前中國：從戰略競爭中學到的事」（Outpacing the PRC: Lessons Learned for Strategic Competition）為題發表演說。

希克斯從美中競爭中統整出四項必須謹記的態度，包括專心一志、徹底執行、團隊合作，以及謹言慎行。

希克斯指出，根據報導，北京部分人士真心認為美國有意引誘中國大陸開戰；希克斯解釋說，美國沒有在配給、沒有在儲備貨幣 、沒有重啟徵兵，可見美國沒有這樣的意圖。

希克斯說，美國的「威嚇」（deterrence）策略在中文中帶有壓迫之意，但美國無意壓迫、強迫中國大陸，這並非美國的目標。她認為，更精準的形容應是「以實力謀和平」（peace through strength）。

希克斯說，美國不縱容或鼓勵分裂主義或侵略，美國事實上強烈不支持兩者；不過，希克斯說，美國同時間也注意到中國大陸的軍演、聽到中國領導人的言談中，仍表現出意願以武力犯台，「我們對此嚴肅看待。」

希克斯說，美國不相信美中衝突是必然的，但國防部的任務就是要避免戰爭，對戰爭嚴正以待；她說，北京可能看到國防部預期潛在衝突的風險，那是因為國防部憂心北京可能挑起衝突。

希克斯說，雙方都必須盡可能迴避誤解。

希克斯表示，美國無意與中國大陸展開意識形態的衝突、爭奪全球霸權。

至於如何在美中競爭中取得勝利？希克斯說，勝利的定義是國家、人民、盟友、夥伴和國家利益的安全和繁榮可以持續。

希克斯說，勝利代表國際體制沒有不利於美國，且全球經濟和人命沒有因為美中全面開戰而毀滅。