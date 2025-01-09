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直播／告別「最偉大世代」 卡特國葬拜登致悼詞

直播／告別「最偉大世代」 卡特國葬拜登致悼詞

中央社華盛頓9日綜合外電報導
前總統卡特的靈柩被抬進華盛頓國家大教堂。(路透)
前總統卡特的靈柩被抬進華盛頓國家大教堂。(路透)

在大批民眾向靈柩致敬後，已故美國前總統卡特今天的國葬儀式在華盛頓國家大教堂舉行。他是美國第39位總統，也是最後一名生於20世紀初，來自所謂「最偉大世代」的總統。

影片來源：YouTube@Associated Press

法新社報導，為期一周悼念卡特（Jimmy Carter）活動將以國葬儀式告終。停靈國會山莊期間，民眾安靜列隊走過覆蓋國旗的靈柩，向他致敬。卡特去年12月29日在喬治亞州家中辭世，享嵩壽100歲。

拜登總統將在已經成為舉辦前總統葬禮儀式傳統場地的華盛頓國家大教堂（Washington National Cathedral）為這位民主黨同僚獻上悼詞。從前總統艾森豪（Dwight Eisenhower）、雷根（Ronald Reagan）到老布希（George H.W. Bush），葬禮都是在這座美國聖公會教堂舉行。

拜登在「今日美國報」（USA Today）昨天刊出的專訪中透露，他與卡特於4年前最後一次見面時，卡特曾請他在自己葬禮上致悼詞。兩人是多年好友。

拜登談到：「卡特是正派的人。我認為卡特不是從這裡看世界，而是從這裡。」他一邊說一邊從自己頭頂上方比畫到心臟位置。

柯林頓（Bill Clinton）、小布希（George W. Bush）、歐巴馬（Barack Obama）及川普等其他在世的前總統，與其他約3000人一同出席卡特國葬儀式。拜登已宣布今天為全國哀悼日，聯邦政府辦公室關閉。

卡特覆蓋國旗的靈柩放在砲架車上，在送葬隊伍陪伴下於7日抵達被大雪覆蓋的國會山莊。

扶靈的軍人將靈柩搬至國會山莊圓頂大廳停靈，在國葬儀式前供民眾瞻仰，數百名軍人迎靈。這是2018年老布希過世後，首次舉行前總統葬禮。

拜登 小布希 喬治亞州

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