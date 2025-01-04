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卡特國葬、川普就職… 華府連3場大活動 周邊加強維安

編譯中心／即時報導
因應多場大型活動，華府部分路段及國會山莊周邊已強化路障和圍欄等安全措施。(路透)
因應多場大型活動，華府部分路段及國會山莊周邊已強化路障和圍欄等安全措施。(路透)

紐奧良卡車衝撞事件後，華府及其周邊地區的執法和安全機構正加派人力，準備確保元旦後將在華府接連舉行的三場大型活動安全。聯邦調查局(FBI)3日聲明說，當前美國仍處於威脅升高的環境中，必須警惕對公共安全的所有潛在威脅。

第一場是國會6日將開會認證去年總統大選結果，當天也是2021年1月6日華府國會山莊暴動四周年；第二場是自7至9日的前總統卡特國葬；第三場最備受矚目的則是20日川普就職總統典禮，預計發出22萬張門票。

負責總統維安的美國特勤局3日坦言，「我們會在15天內舉行三次(有關國家特別安全的活動)」，這前所未聞。該局正從全美調派幹員到華府支援。

華府警方也宣布已要求從各地調派約4000名警力增援；華府的國民兵也指出，正要求加派7800名國民兵軍人，以協助川普就職大典維安。華府部分路段及國會山莊周邊已強化路障和圍欄等安全措施。

國土安全部與聯調局3日示警聯邦、州及地方執法機構，警戒恐發生受元旦美國紐奧良皮卡衝撞案，或近來全球其他致命車輛衝撞事件啟發的模仿或報復攻擊。由於車輛易於取得，發動攻擊所需的技能門檻較低，因此這類襲擊可能仍具吸引力。

自2014年以來，伊斯蘭國(ISIS)持續鼓吹利用車輛遂行恐攻，以造成大規模死傷事件。國土安全部及FBI建議執法機構尋找危險信號，諸如租車時的偽造文件或信用卡，或任何動手前的蛛絲馬跡，像把汽車停在啟人疑竇的地方，或某活動場地周邊出現的可疑行為。

此外，瓜地馬拉檢察總長波拉斯(Consuelo Porras)2021年雖被拜登政府列入「貪腐與不民主行為」的黑名單並禁止入境，但共和黨卻邀她出席川普就職典禮，瓜國總統阿雷巴洛(Bernardo Arevalo)反而未受邀，引發爭議。

川普除邀中國國家主席習近平參加他的就職典禮，也邀請與他私交甚篤的匈牙利右派總理奧班(Viktor Orban)出席。奧班反對歐盟繼續大規模援烏，他7月出訪俄羅斯、烏克蘭及中國，被部分歐盟領袖批評為「姑息之旅」。

華府 川普 國民兵

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