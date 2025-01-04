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募款破2億元…亞馬遜、臉書等金主砸錢贊助川普就職

編譯盧思綸／即時報導
美國候任總統川普，圖為他去年底出席保守派團體「美國轉捩點」在鳳凰城的活動發表演說。(路透)
美國候任總統川普，圖為他去年底出席保守派團體「美國轉捩點」在鳳凰城的活動發表演說。(路透)

紐約時報引述四名參與募款的人士透露，美國候任總統川普自去年11月當選至今已經募集超過2億美元資金，將用於資助其就職典禮、政治運作及其總統圖書館，凸顯商界金主為了討好川普做出的努力。

根據三名知情人士，川普就職募款委員會至少籌得1.5億美元，而且預計有更多資金將繼續進帳，有望超過川普在2017年就職創下的1.07億美元募款。

紐時指出，美國跨國製藥大廠輝瑞（Pfizer）、人工智慧新創公司OpenAI、電子商務巨擘亞馬遜（Amazon ）、臉書母公司Meta，以及不少加密貨幣企業，前仆後繼為川普2025年就職典禮提供捐款，儘管其中有部分過去曾譴責川普及2021年國會暴亂案。

美國總統就職委員會可接受來自個人和企業的無限額捐款，但不能來自外國國籍人士。長期以來，試圖避免參與黨派政治的主要企業通常會向就職基金捐款，以示願意與新政府合作，並支持民主的政權交接，無論當選總統屬於哪個政黨。

然而，川普就職典禮和主要募款者之間存在交叉合作，包括一些代表主要企業利益的遊說公司合夥人。為就職典禮籌集資金可以幫助遊說者為客戶爭取進入新政府的機會，也為他們自己贏得在即將上任的政府中的聲譽。

比如，就職委員會四位財務主席之一密勒（Jeff Miller）所屬的遊說公司密勒策略（Miller Strategies），代表輝瑞公司和美國製藥研究和製造商協會（Pharmaceutical Research and Manufacturers of America），這兩機構均已承諾捐款。

這些公司的高層在選舉後曾在川普佛州海湖莊園，與川普欽點的衛生部長小羅勃．甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）會面，引發外界擔憂一向懷疑疫苗功效的小羅勃．甘迺迪可能如何影響藥品行業。

兩名知情人士透露，倘若就職委員會募集資金超過預算金額，多餘資金將轉作川普卸任後建造總統圖書館所用。

川普 圖書館 輝瑞

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